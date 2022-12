Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Fortnite har alltid varit kungen av korsningar och nu är det dags igen med Chapter 4 Season 1 där Geralt och Doom Slayer dyker upp.

Nästa stora grej i Fortnite är nu live med Chapter 4 Season 1 som får en helt ny karta och mycket mer. En av dessa saker är en ny karaktär vid namn Selene som är tillgänglig från start. Men det kommer att bli intressant för The Witcher-fans i mitten av säsongen när Epic Games lägger till Geralt of Rivia som Battle Pass-skinn.

Som vanligt kostar Battle Pass 950 V-Bucks och allteftersom du går framåt kommer du att låsa upp föremål och annat. Geralt kommer att låsas upp via det Battle Passet, liksom Doom Slayer - av DOOM-berömmelse, förstås. Andra olåsbara skinn är Massai, Dusty, Nezumi, Helsie och The Ageless. Upplåsningen av Geralt kommer inte att vara tillgänglig förrän senare under säsongen, säger Epic.

Den senaste säsongen innehåller många andra finjusteringar och godbitar och använder sig av Unreal Engine 5.1, vilket gör detta till den snyggaste versionen av Fortnite hittills på PlayStation 5, Xbox Series X|S och PC.

Allt detta kommer att ske på en helt ny ö med nya sevärdheter som inkluderar The Citadel, Anvil Square och Brutal Bastion.

Den nya säsongen av Fortnite är igång just nu och du kan själv delta. Du kan spela Fortnite på nästan vad som helst just nu och nedladdningen är förstås gratis.

Skriva av Oliver Haslam.