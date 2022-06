Fortnite och Among Us gör en crossover

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Epic Games omfamnar Among Us till fullo genom att lägga till det i den långa, stjärnspäckade listan över egenskaper som de har korsat med Fortnite, tack vare nya kosmetiska föremål.

Alla som köper antingen Among Us eller dess in-game-valuta via Epic Games Store under nästa år (fram till den 9 juni 2023) kommer automatiskt att få nya ryggblingor och en emote i Fortnite.

saml dig med dina besättningskamrater (eller bedragare?) och förbered dig för avfärd med Battle Bus - vi invaderar @FortniteGame!



köp Among Us eller Stars i Epic Games Launcher nu för att få Crewmate Back Bling & Distraction Dance Emote i Fortnitehttps://t.co/rjSgko3EVX pic.twitter.com/LmJHZJJ2s6S- Among Us (@AmongUsGame) 9 juni 2022

Back bling är din alldeles egna lilla Among Us-besättningsmedlem, i valfri färg, och den reagerar på vad du gör när du spelar spelet.

Du får också en Distraction Dance emote för att dra uppmärksamheten bort från din ondskefulla bedragare.

Since Among Us kostar bara 3,99 pund, vilket gör det till ett ganska billigt sätt att få ett sött föremål i Fortnite, även om ryggblinden och dansen tydligen också kommer att komma separat till spelbutiken någon gång också.

Om du redan har köpt Among Us i Epic Games Store behöver du bara köpa ett paket Among Us Stars för att få dina föremål i spelet.

Du kan ta reda på alla små detaljer från Epic här, om du är osäker på exakt hur allting fungerar.

