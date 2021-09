Vad finns i den nya Fortnite -uppdateringen? Kapitel 2 Säsong 8: Cubed

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - En av de största styrkorna i Fortnite jämfört med andra battle royale- och servicespel är hur regelbundet det uppdateras med nytt innehåll och andra förändringar - det håller verkligen saker färska och ger intryck av engagemang i gemenskapen från Epics sida.

Spelare i andra BR -spel (vi tittar på dig, Warzone ) skulle älska samma frekventa uppdateringar och justeringar, men det kan vara lite svårt att hålla reda på vad som faktiskt kommer att gå med i spelet under den senaste droppen, och när det kommer. Det är därför vi har samlat intel åt dig, just här - se vad som just har lagts till!

Den senaste kapiteluppdateringen släpptes den 13 september 2021 och finns nu i alla tidszoner och plattformar, så du borde kunna uppdatera ditt spel till den senaste versionen och hoppas på dig själv redan.

Spelare kan hoppa in. Kapitel 2 Säsong 8: Cubed är nu tillgänglig! https://t.co/NCQlVfBEO8 - Fortnite -status (@FortniteStatus) 13 september 2021

Den här nya säsongen av Fortnite för med sig en kuslig ny faktor för kartan, i form av Sideways - fickor av mörk och monsterfylld elakhet som kallades av kuberna som har fallit runt kartan, från moderskeppet som tidigare var uppe i skyn.

Var exakt Sideways öppnas kommer att förändra varje spel, så du kan upptäcka att det är på din favorit dropzone, eller du kan vara tydlig för en tystare landning, beroende på din tur!

Det finns goda skäl att dyka in i sidlediga zoner, men förutom bara lite sightseeing - det finns belöningar att plundra i dem. För det första, när du besegrar kubmonstren i zonerna, tjänar du Sideways -vapen som är kraftfulla allierade.

Monster kommer också att släppa tillverkningsdelar för att uppgradera dessa vapen, och Sideways Rifle och Sideways Minigun har båda överladdningsalternativ som skadar mer om du fortsätter att skjuta dem strax under tröskeln för överhettning.

En annan ny förändring är tillägget av delade medel för spelare att donera sina barer till - för att bestämma var på ön autotorn ska byggas för att skydda dem från mobbningar. Det är ett roligt litet experiment som låter spelarna bestämma vilken förändring som kommer nästa.

Epic har också indikerat att detta är ett prejudikat som bör följas av spelare som hjälper till att välja vilka vapen som ska läggas till rotation nästa.

Naturligtvis, som med alla nya säsonger, finns det ett enormt nytt stridspass för spelare att låsa upp och gå vidare med en hel hög skinn, känslor och mer. Huvudtillägget denna gång är förmodligen Venoms ännu mer onda tvilling Carnage, från Spider-Man-världen, men det finns massor av andra glänsande saker att ta en titt på.