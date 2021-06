Skaffa Frostpunk gratis med Epic Games nu

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Epic Games ger regelbundet bort olika spel i sin butik till allas favoritpris - gratis . Den här gången är det Frostpunkens tur.

Detta är en överlevnads-sim och stadsbyggare i den sista staden på jorden där världen härjats av farlig frost och värme är liv. Du ansvarar för den staden och dess folk som desperat kämpar för att överleva. Tufft väder och brist på resurser är inte de enda problemen du måste hantera.

Förutom att bygga din stad måste du upprätta en rättsstat för att upprätthålla ordning, söka efter nya resurser och överlevande samtidigt som du fattar beslut som kan göra eller bryta ditt samhälle.

Ta spelet gratis och dyk sedan in i den frostiga förödande världen. Om du någonsin har undrat hur livet kan vara under slutet av dagar, vilket bättre sätt att ta reda på. Speciellt med tanke på att det är gratis. Om du gillar det kan du också få rabatt på spelets DLC under försäljningsperioden fram till 17 juni.

För att få Frostpunk gratis är allt du behöver göra att logga in på ditt konto och klicka för att få gratis spel från butiken . Då läggs det till på ditt konto för att behålla det för alltid.

Skriva av Adrian Willings.