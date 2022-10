Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Efter många rykten och spekulationer är The Sims 5 officiellt.

Det utvecklas under kodnamnet "Project Rene" och är fortfarande långt ifrån att släppas, men teamet bakom spelet bekräftade några detaljer under The Sims Summit som streamades online den 18 oktober 2022.

Det fanns till och med en "mycket tidig" titt bakom kulisserna på några av de nya verktyg i spelet som kan bli tillgängliga för Sims-fans.

Den kanske mest spännande nyheten hittills är att det nya spelet kommer att fungera på alla plattformar, inklusive telefon och surfplatta. Det och det faktum att EA har gjort The Sims 4 helt gratis att spela på PC, Mac och konsoler.

Här är allt vi vet om spelet hittills.

Sims 5 - releasedatum

Project Rene, AKA The Sims 5, är så tidigt i utvecklingen att det ännu inte finns något releasedatum. Vi skulle inte bli förvånade om det inte kommer ut i butikerna förrän 2024, om vi ska vara ärliga.

Plattformar för The Sims 5

Vi känner inte till exakta plattformar för The Sims 5 ännu, men under The Sims Summit i oktober avslöjades det att Project Rene utvecklas för att bli ett plattformsoberoende spel.

Vi såg att det kördes på såväl mobil som surfplatta/PC.

Funktioner i The Sims 5

Från det mycket tidiga bildmaterialet hittills, och förklaringen från vice president of franchise creative for The Sims, Lyndsey Pearson, vet vi att det kommer att finnas mycket mer anpassningsmöjligheter för objekt i The Sims 5.

"[Du kommer att ha] möjlighet att ändra inte bara mönster och färger, utan även formerna på de objekt som du kommer att använda när du bygger och dekorerar i spelet", säger hon.

Det kommer också att finnas funktionalitet för att inte bara dela skapelser med vänner, utan även samarbeta kring föremål och rum.

Fler funktioner kommer att avslöjas under de kommande månaderna.

Trailer till The Sims 5

Även om det inte finns någon trailer ännu, innehöll The Sims Summit ett minutlångt segment med mycket tidiga utvecklingsbilder av nästa Sims-spel.

Avsnittet om Project Rene börjar vid 26:48.

Skärmar för The Sims 5

Vi har fångat flera skärmar från den ursprungliga Summit-presentationen, som du kan svepa igenom nedan.

Vad sägs om The Sims 4?

The Sims 4 är nu helt gratis att ladda ner och spela på PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X/S och Xbox One.

Expansionspaket erbjuds fortfarande till försäljning och två nya kommer 2023.

Skriva av Rik Henderson.