(Pocket-lint) - Electronic Arts har officiellt tillkännagivit nästa spel i Need for Speed-serien och bekräftat att det kommer att finnas tillgängligt för konsoler och PC från och med den 2 december 2022.

Som det tidigare har läckt ut heter spelet Need for Speed Unbound och innebär ett stilmässigt avsteg från de senaste spelen i serien.

Det innebär att Criterion återvänder till serien efter mer än ett decennium, och det verkar återgå något till spelets rötter med en enspelarkampanj som utspelar sig i en värld av olagliga streetracing.

Konststilen är baserad på gatans grafitti och det ser ut som om det kommer att finnas inslag av Criterions sista fullständiga Need for Speed-titel, Hot Pursuit, med polisjakter som återigen är nyckeln till spelet. Du spelar en racerförare som försöker vinna The Grand - en street racing-utmaning som utspelar sig i staden Lakeshore - men det kommer att finnas många hinder på vägen.

"Need for Speed Unbound handlar om att uttrycka sig själv, ta risker och störa status quo genom att bara vara sig själv - genom din racingstil, unika bilbyggen, mode, musik och mycket mer", säger utvecklarens kreativa chef Kieran Crimmins.

"Vi är inspirerade av att skapa ett verkligt autentiskt universum där spelarna ser sig själva representerade i spelet. Den visuella upplevelsen i Unbound omdefinierar förväntningarna, med en ny signaturkonststil som väcker graffiti till liv, intensifierar konkurrensen och skapar adrenalinframkallande höghastighetsaction."

Den amerikanska rapparen A$AP Rocky kommer att medverka i spelet.

Need for Speed Unbound kommer att finnas tillgängligt för PlayStation 5, Xbox Series X/S och PC, med förbeställningar som startar den 29 november 2022.

Skriva av Rik Henderson.