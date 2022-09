The Sims 4 kommer att vara gratis att spela i oktober

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Om du har lust att skapa ett digitalt hushåll har vi goda nyheter: The Sims 4 kommer att vara gratis att spela från och med den 18 oktober.

Spelet har funnits sedan 2014, så vi vågar påstå att hardcore Sims-fans redan har spelat sin beskärda del av det, men för alla andra är det det perfekta tillfället att ge det en chansning.

The Sims 4 kommer att vara gratis att spela permanent på PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One och Xbox Series X.

Om du redan har köpt spelet kommer du att kunna hämta det nyligen släppta Desert Luxe Kit som en gratis gåva, som innehåller temamöbler inspirerade av sydvästerns ökenlandskap.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

EA Play- och EA Play Pro-medlemmar får också lite bonusinnehåll och kommer att kunna spela med Get To Work Expansion Pack och Toddler Stuff Expansion Pack.

Med tanke på att Sims-franchisen alltid har förlitat sig mycket på expansionspaket, till och med på den tiden innan DLC blev vanligt förekommande, är övergången till en free-to-play-modell mycket logisk.

Vissa har misstänkt att detta drag skulle innebära slutet på vägen för The Sims 4, men det verkar inte vara fallet.

I ett blogginlägg uppgav EA att "vårt team är mer dedikerat än någonsin till att utveckla nya och meningsfulla The Sims 4-upplevelser för våra spelare och vi kommer att fortsätta att utveckla och släppa paket, kit och Sims Delivery Express-dropparna inom en överskådlig framtid".

Du kommer att kunna få veta mer om framtiden för The Sims 4 under live streamingen av Behind The Sims Summit. Den äger rum den 18 oktober via The Sims YouTube- och Twitch-kanalerna.

Skriva av Luke Baker.