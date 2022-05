EA bekräftar att FIFA kommer att byta namn till EA Sports FC

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det har äntligen bekräftats att EA släpper namnet FIFA från sin flaggskeppsserie av fotbollsspel och att den kommer att byta namn till EA Sports FC.

Förändringen har beskrivits i detalj i en lång artikel från New York Times, och sedan bekräftats av EA själva, men det finns fortfarande många frågor att besvara om vilka spelarbilder och klubbar som kommer att ingå i spelet officiellt.

