Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - EA har tillkännagivit ett partnerskap med Middle-earth Enterprises för att utveckla ett nytt gratis spel för Rhengarnas herre för mobiler.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth kommer att vara ett samlarrollspel som erbjuder en "social och tävlingsinriktad upplevelse". Spelet utvecklas av Capital Games, studion bakom Star Wars: Galaxy of Heroes - ett liknande rollspel för gruppbyggande för iOS och Android.

"Vi är otroligt glada över att samarbeta med Middle-earth Enterprises om nästa generations mobila rollspel", säger Malachi Boyle, EA:s vice ordförande för mobila rollspel.

"Teamet är fyllt av fans av Sagan om ringen och Hobbit och varje dag för de samman sin enorma passion och talang för att leverera en autentisk upplevelse för spelarna."

Inte mycket om spelet har avslöjats ännu, även om Boyle avslöjade att det kommer att innehålla karaktärer från hela JRR Tokiens böcker: "Kombinationen av höggradig grafik, filmiska animationer och stiliserad konst fördjupar spelarna i fantasin i Midgård där de kommer att möta sina favoritkaraktärer."

Ett begränsat betatest kommer att påbörjas i sommar i en för närvarande oannonserad region. Det finns ännu inga uppgifter om en fullständig lanseringsplan.

Capitals andra spel, Galaxy of Heroes, finns tillgängligt på Apple App Store och Google Play nu.

Skriva av Rik Henderson.