Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - EA har meddelat att de kommer att vara värd för fyra Spotlight-evenemang inför sitt EA Play Live- evenemang den 22 juli.

De fyra separata evenemangen, som kommer att äga rum i juli under uppbyggnaden av huvudevenemanget, kommer att ägna tid åt företagets mest populära titlar och franchiser.

Panelen kommer att börja den 8 juli med fokus helt på Battlefield 2042 , Apex Legends och i allmänhet framtiden för förstapersonsskjutare. EA säger att diskussionen kommer att innehålla folk från både DICE och Respawn Entertainment, och fokusera på Battlefield 2042 avslöjar från E3 och vad man kan förvänta sig av båda titlarna på EA Play Live.

Spotlighten flyttas så att säga till indiespel och utvecklare för nästa evenemang den 13 juli. EA lovar en "livlig och vidsträckt diskussion" under utställningen, med Josef Fares från Hazelight ( It Takes Two and A Way Out ), Olov Redmalm från Zoink ( Lost in Random ), Mel Philips och Abubarker Salim från Silver Rain, och Guha Bala i Velan ( Knockout City ) är redo att delta.

Bästa PS5-spel 2021: Fantastiska PlayStation 5-titlar att hämta Förbi Max Freeman-Mills · 2 Juli 2021

Därifrån kommer EA Sports att ta över, med ett dubbelhuvud som äger rum den 19 juli och 20 juli.

Den första av de två kommer att nollställas på Madden NFL 22 och titta på hur fläktingång har hjälpt till att ändra Franchise-läge, liksom den nya scouting-mekanikern som den hoppas kunna lansera i september.

Intressant är att för Spotlight-evenemanget den 20 juli håller EA sina kort lite närmare bröstet.

"Titta, vi får inte berätta mycket om den här ännu, tyvärr," sa företaget i sitt blogginlägg .

"Men vi kan säga att Spotlight kommer att lyfta fram ett extremt coolt nytt tillskott till en extremt populär och långvarig EA Sports-franchise."

Även om det är omöjligt att veta vad EA har i beredskap för sitt fjärde och sista evenemang, kommer FIFA 22- fans att hoppas att denna retas är en subtil nick till den potentiella ankomsten av ett online-karriärläge - speciellt eftersom det här är något som antyddes på ett nyligen otäckt jobbannons.

Sammantaget är dessa Spotlight-händelser en vinn-vinn för både EA och spelaren. Det ger företaget en enkel väg att bygga mer hype kring sina kommande titlar - såväl som att hålla saker och ting på EA Play Live - och konsumenter som vill ha alla extra detaljer kan söka efter dem.

Låt oss bara hoppas att det fortfarande finns den udda överraskningen som EA har i beredskap den 22 juli.

Skriva av Conor Allison.