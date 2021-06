Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sims har länge varit en stor del av den globala spelkulturen, även om det inte nödvändigtvis är den mest rubrik som spelarna tar och det kanske inte har en glansig esports-händelse att följa med.

Nu använder den en del av det kulturella inflytandet för att arrangera en enorm händelse i spelet, Sims Sessions - en musikfestival som firar arvet från det berömda förvrängda språket Simlish.

Från 29 juni till 7 juli kommer dina simmar att kunna besöka festivalen och höra föreställningar från bland annat artister som Bebe Rexha, Glass Animals och Joy Oladokun, med höjdpunkter från de mer än 500 låtar The Sims har arbetat med artister att konvertera till Förenkla åren.

Det kommer också att utökas modealternativ för dig att hämta, för att få festivalen att leta efter dina karaktärer, och när showen är över kommer dina simmar också att kunna hoppa på scenen för att göra några egna föreställningar.

Det låter som ett livligt liveevenemang som borde vara ganska roligt och ett utmärkt sätt att utnyttja The Sims kulturella tilltalande, så se till att logga in under det fönstret för att kolla in det och spela dina simmar i merch medan du fortfarande burk.

