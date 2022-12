Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Den ursprungliga Mass Effect-trilogin är en av de mest älskade spelsagorna genom tiderna, ett svävande rymdepos som lyckades sätta fingret på både små karaktärsögonblick och dialog och den svepande berättelsen i galaxskala.

Det är så omtyckt att bara tillkännagivandet av en remaster för trilogin gjorde stora vågor, men det bleknar jämfört med den hype som genereras för den nu bekräftade nästa fullständiga posten i serien. Än så länge har vi ingen titel och få detaljer, men du kan ta reda på alla viktiga fakta här.

Nästa Mass Effect releasedatum

Även att få bekräftelse på att nästa Mass Effect-spel är under aktiv utveckling har tagit mycket tid, så huvudnyheten här är att ett fast releasedatum fortfarande är långt borta. Men vi har gjort stora framsteg ändå!

Det var först i november 2020, på N7-dagen, som BioWare gjorde ett litet tillkännagivande om att de arbetade på nästa spel, tillsammans med en enda konceptbild som finns ovan, som rubrikbild för det här stycket. Vi tyckte att det var tillräckligt uppmuntrande, men sedan i december 2020 debuterade BioWare med en teaser-trailer på Game Awards.

Det är en kort titt, och vi kommer att gå in på vad den innebär för det nya spelets berättelse nedan, men den avslutas inte med någon indikation på ett utgivningsfönster, vilket knappast är någon överraskning. Det är därför försvinnande osannolikt att vi kommer att få se spelet släppas i år. Faktum är att slutet av 2023 skulle vara vår startsatsning, och vi bör nog förbereda dig på möjligheten att det kan ta längre tid.

Teamet på BioWare publicerade nyligen ett blogginlägg som nämnde att spelet befinner sig i prototypfasen, så det är bara i ett tidigt skede av produktionen just nu - ännu en stark indikation på att det fortfarande ligger minst ett par år framåt i tiden.

Nästa Mass Effect-plattformar

Dessa grova slutsatser vi kan dra om att spelets lanseringsfönster är långt borta kan leda oss till några ganska uppenbara gissningar om plattformar också. När det kommer ut är det mest troligt att den här typen av AAA-spel kommer att vara helt och hållet och exklusivt inriktade på PlayStation 5 och Xbox Series X/S, för att dra nytta av nästa generations kraft och snabbhet.

Spelen har också historiskt sett alltid kommit ut samtidigt till PC också, så vi ser ingen anledning till varför det skulle upphöra. Nintendos glada Switch är ett konsolmirakel, men vi skulle bli enormt förvånade om den kunde hålla ett ljus mot den typ av kraft som spelet kommer att behöva om ett par år, så utan hårdvaruuppdateringar kommer det tyvärr inte att finnas till Switch.

Nästa Mass Effect Story

Det är här det blir lite mer spekulativt, men också ett gäng mer intressant - det finns så många möjligheter för vad BioWare skulle kunna välja att utforska med ett nytt Mass Effect, men den där teasertrailern ger oss några bestämda ledtrådar om vad vi kan förvänta oss.

För det första utspelar det sig tydligt efter avslutningen av Mass Effect 3, så det är inte ännu ett stort tidshopp för serien. Till skillnad från Andromeda, den medelmåttiga uppföljare vi har fått hittills, ser det ut som om det också kommer att engagera sig för att göra ett av de valfria sluten i Mass Effect 3 till det kanoniska valet. Vi vet detta eftersom trailern tydligt visar ett nedlagt, flytande vrak som en gång var en Mass Relay, snabbresetjänsten runt vår galax.

Det ser dock inte ut som om Andromeda överges på något sätt - i själva verket är det mest troliga vadet att spelet kommer att följa Andromeda på en tidslinje, men behandla mer direkt de händelser som orsakats av Mass Effect 3:s slut.

I frontlinjen för tillfället står också Liara, den älskade blåskinnade utomjordingen från originalspelen, äldre och klokare. I trailern ser vi henne leta bland vrakdelarna efter en besegrad Reaper och hitta en del av hjälmen som bars av din gamla spelarfigur, Commander Shepard. Det är lockande och uppmuntrande nyheter.

Figurerna i den konceptbilden har under tiden väckt en del uppmärksamhet och ser väldigt mycket ut som silhuetterna av Thane och Mordin från den första trilogin, samt Jaal från Andromeda - den sistnämnda är en utomjording av en ras som var ny i Andromeda, vilket ytterligare indikerar att den är en del av den nya kanon.

I juli 2022 fick vi en intressant nyhet när det gäller spelets berättelse - veteranförfattaren Mary DeMarle arbetar som Senior Narrative Director på projektet. Hon har varit avgörande för berättelsen i det senaste Guardians of the Galaxy och de moderna Deus Ex-spelen, vilket är en bra stamtavla att ta in.

Åh, hej!

Jag är verkligen glad att kunna berätta att Mary DeMarle kommer att ansluta sig till Mass Effect-teamet som Senior Narrative Director. Ni har sett hennes arbete i Guardians of the Galaxy och Deus Ex (för att nämna några!). Hon är fantastisk. - Michael Gamble (@GambleMike) 4 juli 2022

Det är mindre goda nyheter för hennes gamla hem, Eidos Montreal, men det tyder på att vi kan förvänta oss en välgjord historia från teamet som arbetar med nästa Mass Effect.

N7-dagen i början av november 2022 medförde ytterligare en bit konceptkonst för spelet, som du kan se nedan - det är ett underbart verk som antyder någon form av återuppbyggnad i rymden. Vi kan inte bekräfta att det är ett försök att bygga en ny Mass Effect-station, men formen på strukturen är liknande och den är märkt MR7.

I lite text på bilden (som du kan se i sin helhet på den officiella bloggen här) står det att det är en Vacuum-dock relay, så vi får vänta och ta reda på vad det betyder i sinom tid.

Exakt hur berättelsen kommer att se ut är förstås fortfarande helt okänt, men inkluderingen av återkommande karaktärer, och antydan om att Shepard kanske inte är helt borta för räkning, kommer att få pulsen att rusa.

Nästa Mass Effect gameplay

Slutligen kommer vi till spelupplägget, och även om vi inte kan vara säkra på mycket på den här fronten heller, finns det några ganska vettiga gissningar att göra. Mass Effect-serien har alltid varit en skyttespelare i tredje person som smält samman med ett rollspel, men det är rättvist att säga att det har blivit mer fokuserat på skjutandet under tiden som det har gått. Eller åtminstone har skjutandet blivit bättre med tiden.

Vi ser ingen anledning till att detta skulle förändras i det nya spelet och faktum är att ett av de områden där Andromeda gjorde stora framsteg var i striderna, som var slagkraftiga och varierande när du väl började omfamna och experimentera med de många krafter och alternativ som finns tillgängliga för dig.

Du kan också förvänta dig en rejäl berättelse fylld av sidouppdrag, som alla erbjuder valmöjligheter för hur du vill lösa saker och ting, tillsammans med en rad följeslagare som du kan samla och välja mellan när du ger dig ut på uppdrag. Vilka dessa kommer att vara är det ingen som kan gissa sig till för tillfället.

På samma sätt är det svårt att förutsäga hur många platser och planeter vi kommer att kunna besöka, men vi är hoppfulla om att BioWare sätter ribban högt på alla dessa punkter. För tillfället är allt vi kan göra att vänta på att få reda på det.

