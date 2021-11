Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Battlefield är en av de storslagna damerna i skjutspelsscenen online - det har imponerat fansen med sina enorma strider och en adrenalinpumpande blandning av fordons- och infanteristrider i många år nu.

Den har också glatt hoppat runt i olika tidsmiljöer, från dess ursprung i andra världskriget, tillbaka till första världskriget, genom moderna stridsscenarier och till och med futuristisk science fiction.

Nu tar Battlefield 2042 oss till en annan ny miljö. Ta reda på all nyckelinformation här.

Battlefield 2042 kommer att finnas tillgänglig från och med den 19 november 2021 – en månad senare än först tillkännagav, men fortfarande i god tid före jul.

Den är också tillgänglig redan (från 12 november) för dem som kvalificerar sig för tidig tillgång. Det inkluderar spelare som köpt Gold eller Ultimate Edition-versionerna av spelet, plus EA Play Pro-prenumeranter.

Standardmedlemmar i EA Play, inklusive via Xbox Game Pass Ultimate, kan nu spela en tidsbegränsad provversion i upp till 10 timmar.

Med varje Battlefield-spel kommer en nyckelfråga - när och var spelas det? Med tanke på att tidigare bidrag har haft mycket olika inställningar, är det mycket i luften på denna front. Med Battlefield 1 och Battlefield V gick Dice tillbaka till båda världskrigen för att utforska en tidigare form av strid, men sådana som Battlefield 3 och 4 visade för flera år sedan att den också kan utmärka sig i moderna stridsscenarier.

Det nya spelet utspelar sig 2042, under en stor konflikt mellan USA och Ryssland (som du kan ta reda på mer om att använda Dices officiella tidslinje ). Det återspeglar Battlefields ursprungliga inställning från 1942 och tidslinjen 2142 som den också besökte tidigare. Inställningen för en nära framtid betyder att mycket av vapnen och fordonen som visas borde vara ganska bekanta för dig.

Miljön har också utforskats lite i kortfilmen som är inbäddad ovan, med titeln Exodus, som hade premiär den 12 augusti 2021, så kolla in den för ytterligare ett smakprov på hur Battlefield 2042:s värld är.

Det finns massor av futuristiska inslag över de olika släpvagnarna och förklararna, inklusive massor av drönare, robothundar (kallade Rangers) och mer, så det borde ge en trevlig blandning av nytt och gammalt. Vi vet också att spelet stöder servrar för 128 spelare, vilket borde göra för allvarligt blodbad, men endast på nyare hårdvara.

De största lägena, som stöder det antalet 128 spelare, kommer också att kunna spelas med AI-motståndare och lagkamrater, vilket kan skapa en användbar miljö för spelare att komma till rätta med spelet. EA har bekräftat att de kommer att använda dessa bots för att fylla i spel, men att mänskliga spelare kommer att kunna gå med för att ersätta dem utan att vänta.

Vapnet kommer att vara bekant men med några moderna detaljer, och den mycket läckande servertestningen som Dice har genomfört, följt av den öppna betan, har låtit en hel del glida tack vare lömska spelaruppladdningsklipp - kolla in inlägget nedan för att se mängder av vapen i aktion.

STORT #Battlefield2042 LÄCKA



Här är några av vapnen från lektestet. Den här videon visar vapenskjutning, omladdning och visar upp en övergripande idé om varje vapen! (Det kommer uppenbarligen att finnas fler vapen vid lanseringen)



RETWEET + FÖLJ @BF2042Nyheter innan de raderas! pic.twitter.com/ChlpIf2uH1 — COD- och BF2042-läckor (@CODBF2042Leaks) 30 augusti 2021

Det finns sju kartor till en början, och du kan ta reda på var och en på den officiella webbplatsen , men vi är imponerade av den visuella variationen de ger till bordet. De är också helt enorma i storlek, vilket är anledningen till att ett nytt anropssystem för fordon har utformats, så att du kan distribuera ett fordon till din plats via en surfplatta, och trycka tillbaka mot risken att behöva springa en kilometer för att komma in i ett slagsmål.

Klasssystemet kommer också in på grund av stora förändringar, som håller på att ses över och ersättas av specialister, i själva verket unika operatörer med förmågor som återupplivningar och förråd som kan utöka din strategi på liknande sätt, men med mer karaktär. Ett färskt Q&A-inlägg detaljerade detta med mer detaljerad information, och försäkrade spelarna att det kommer att finnas en balans mellan hur du bygger loadouts, för att stoppa människor att missbruka förmågor eller spamma vissa vapen.

Vid lanseringen finns det 10 specialister att välja mellan, inklusive några av dem som du kan se i klippen ovan, men det kommer att utökas genom en säsongsbetonad innehållsplan som också kommer att ge ett kamppasssystem - ingen överraskning på den moderna spelmarknaden. Dessa säsonger kommer att pågå i tre månader vardera, och det verkar som att EA hoppas på att spelarbasen ska sluka dem under åtminstone några år.

Det tredje spelläget i Battlefield 2042, som presenterades på EA Play Live i juli 2021, är Battlefield Portal. Detta är ett fantastiskt nytt sätt att njuta av skräddarsydda upplevelser på gamla och nya Battlefield-kartor med hjälp av en rad vapen och fordon från seriens historia.

Genom att låta spelare bygga sina egna anpassade spellägen med hjälp av komplexa skript om så önskas, kommer systemet att öppna upp ett stort utbud av lekplatser för spelare som vill spela på galet nya sätt bort från de konkurrenskraftiga huvudlägena.

Detta kan se lägen som tvingar alla att använda vissa galna vapen eller mer komplexa scenarier som ett som kan ge en lag enorma krafter och ställa dem mot hundra motståndare. De bästa lägena kommer att lyftas fram av Dice-utvecklare för att låta människor komma åt dem lättare, tillsammans med vissa skapelser av utvecklarnas egna, så det kommer att finnas ständiga listor med nya kartor och spel att testa.

Vid lanseringen kommer det att finnas sex kartor från äldre Battlefield-spel att arbeta med, inklusive:

Battlefield 1942:s Battle of the Bulge och El Alamein

Battlefield Bad Company 2:s Valparaiso och Arica Harbor

Battlefield 3:s kaspiska gräns och Noshahr-kanaler

Alla dessa kan spela värd för spellägen som Rush, som inte längre är en del av det officiella huvuderbjudandet men kan hitta ett eget liv på portalen. Vi vet också att nytt innehåll kommer att komma till Portal med tiden, separat från huvudspelets innehåll, vilket betyder att vi förhoppningsvis kommer att se ännu fler kända kartor ta sig till läget (Wake Island, någon?).

Plus, Dice har detaljerat hur balansering kommer att fungera lite - trots allt skulle vapen från 1942 inte konkurrera i verkligheten med futuristiska armar. Därför finns det två alternativ att välja mellan - en "historisk" inställning som kommer att göra moderna vapen mer kraftfulla, som i verkligheten, eller en "balanserad" inställning som kommer att sätta alla på en jämn fot, för att se till att du kan ha konkurrenskraftiga slagsmål.

Det sista huvudläget i BF2042 är Hazard Zone, som ser att grupper om fyra faller in på kartorna från All Out Warfare för kortare utflykter. De kommer alla att tävla om att hitta och extrahera värdefulla hårddiskar, drivna mot samma mål och med samma alternativ för att komma tillbaka från kartan.

Det kommer att ge mycket taktiskt spel, bakhåll och lopp mot tiden, ungefär som Hunt: Showdown erbjuder i en annan miljö. Det kan vara ett riktigt spänt och intressant läge, och vi är glada att testa det. Du kan ta reda på alla detaljer på Battlefield-bloggen om ämnet, som är riktigt uttömmande.

Något vi också kan reda ut, och en annan stor fråga när det kommer till vilket Battlefield-spel som helst, omger spelets kampanj – nämligen om det kommer att ha en överhuvudtaget. Äldre Battlefield-titlar var rena flerspelaraffärer, men i eran av rivalitet med Call of Duty-blomningen blev kampanjer en standarddel av paketet.

I de senaste spelen gick Dice bort från fullängdskampanjer till förmån för en serie kortare vinjetter, som fungerade riktigt imponerande och berättade intressanta historier. Nu har dock enspelarsidan av saker och ting klippts bort helt, så det finns inget annat än multiplayer att gräva i.

Battlefield V:s battle royale-läge, Firestorm, drabbades av både förseningar och bördan av att inte vara fri att spela, och även om det var ett riktigt roligt alternativ är det nästan helt dött nu, med få spelare och långa matchningstider.

Genren är dock lika populär som någonsin, och den enorma framgången med Call of Duty: Warzone har sannolikt gett Dice och EA en mall att följa - en gratis-att-spela battle royale kopplad till ett premium multiplayer-erbjudande.

Det är dock inget som kommer på den fronten på åtminstone ett tag - det finns inget fullt Battle Royale-läge vid lanseringen.

Spelet är tillgängligt för PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One och PC.

Det är betryggande att det finns fullt stöd för korsprogression och korsspel. Detta innebär att alla kosmetika eller föremål du köper på en plattform kommer att överföras till de andra, vilket vi älskar. Om du köper en digital utgåva av spelet får du dessutom rätt till en gratis version av nästa generation också.

På crossplay-sidan sa Dice tidigare att det syftar till att låta konsolspelare och PC-spelare spela på samma servrar, även om konsolspelare på den äldre generationen enheter kommer att vara begränsade till varandras spel på grund av kartstorlekar. Men viktigare är att konsolspelare kommer att kunna välja bort crossplay med PC-spelare, vilket låter dem undvika risken för fuskare eller motståndare med grafiska eller prestandafördelar.

