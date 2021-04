Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - BT-bredbandskunder kan lägga till en Xbox Game Pass Ultimate-prenumeration på sina konton för £ 10 per månad. Det är 99p per månad billigare än att prenumerera via Xbox direct.

Erbjudandet är avtalsfritt, så du kan avbryta när som helst och betalningen tas från din BT-räkning - vilket gör det lättare att spåra.

Xbox Game Pass Ultimate ger tillgång till 100-talet spel att spela på konsolen, PC eller via molnspel , Android-smartphones och surfplattor. Det lanserades nyligen i sluten betaform för iPhone-, iPad- och Windows 10-datorer (alla via webbläsare), men du måste först bli inbjuden att gå med i beta.

På grund av xCloud-spelelementet behöver du inte strikt tillgång till en Xbox One eller Xbox Series X / S, även om du får ut mesta möjliga av medlemskap om du gör det.

Du kan komma åt Xbox Game Pass Ultimate-planen via ditt MyBT-konto.

Tjänsten ansluter sig till andra nya speltillägg, inklusive Stadia och möjligheten att köpa nästa generations spelkonsoler via BT.

Det varierar ofta antingen Xbox Series X / S- och PlayStation 5-konsoler att köpa när lager tillåter.

Bästa PS5-spel 2021: Fantastiska PlayStation 5-titlar att hämta Förbi Max Freeman-Mills · 21 April 2021

Du kan läsa mer om BT-bredband och erbjudanden här .

Skriva av Rik Henderson.