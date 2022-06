Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Redfall tillkännagavs i juni 2021 som en del av Xbox och Bethesdas sommarshowcase, och även om vi fick vänta ytterligare ett år på att få se några glimtar av spelupplevelser finns det nu en hel del information om spelet.

Det ser ut att bli ännu ett frenetiskt nöje från genierna på Arkane, även om du den här gången för första gången kommer att kunna samarbeta med vänner. Ta reda på alla de viktigaste detaljerna här.

När Redfall först tillkännagavs var det med den ovan nämnda glittriga CGI-trailern, som optimistiskt slutade med ett lanseringsfönster 2022, något som kändes potentiellt osannolikt redan då. Det bevisades så när spelet försenades av Bethesda i början av maj 2022 samtidigt som man försenade Starfield också.

En uppdatering om Redfall och Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Det nya releasefönstret är någon gång under första halvan av 2023, men vi har inget exakt datum ännu, så det finns inget du kan skriva in i din kalender just nu.

Vi vet vilka plattformar Redfall kommer att komma till, och det är ytterligare ett stort spel som dikteras av Xbox:s köp av Bethesda. Det avtalet innebär att det inte kommer att komma till PS4 eller PS5 när det släpps.

Det är dock goda nyheter för Xbox-fans, eftersom det innebär att det i princip är en exklusiv konsol för Xbox Series X och S. Ännu bättre är att spelet kommer att finnas på Xbox Game Pass från och med lanseringen, och det kommer även att komma till PC.

Det kommer dock inte att komma till Switch, eftersom den konsolens mindre kraftfulla hårdvara helt enkelt inte skulle kunna köra det.

Redfall har titeln för en fiktiv stad i Massachusetts som har tagits över av en kult av vampyrdyrkare som på något sätt har lyckats blockera solen för att ge total dominans åt sina odöda herrar.

Du utforskar den som en i en besättning på upp till fyra personer och försöker ta reda på vad som händer och hur du kan stoppa det, och det verkar som om du kommer att behöva möta massor av vampyrer på vägen, tillsammans med kultmedlemmar som ännu inte har blivit förvandlade.

I traditionell Arkane-stil bör det finnas gott om fri stil i handlingen, och vi känner också till de fyra huvudpersonerna tack vare spelets officiella hemsida:

Devinder Crousley, en kryptozoolog.

Layla Ellison, en ingenjör med telekinetiska krafter.

Remi de la Rosa, som har en robothjälpare som heter Bribon.

Jacob Boyer, en före detta krypskytt med ett vampyriskt öga och ett ravenspöke som husdjur.

De ser ut och låter som ett eklektiskt gäng, och vi är säkra på att de kommer att bli väldigt roliga att lära känna tack vare Arkanes vanligtvis kvicka skrivande.

När du inte spelar i co-op är vi dock intresserade av att veta om du kan växla mellan dem, eller om du måste välja en av dem för lång tid.

Redfall utspelar sig i en öppen värld, hela stadens gränser är tydligen öppna för dig och dina kompisar när ni undersöker de gräsliga experiment som har sprängt vampyrismen i öppen dager.

Vi fick vår första titt på riktigt spelande i juni 2022, i avslöjandet som du kan se ovan, och det ser ut som vi förväntade oss - ett Arkane-spel med större betoning på action än sådana som Dishonored.

Vi kan se hur var och en av karaktärerna får sin stund i rampljuset, med krafter som en spektral hiss på bevis, och ett gäng olika vapen som ser slagkraftiga och tillfredsställande ut.

Det är tydligt att du åtminstone kommer att kunna använda dig av lite stealth, med ljuddämpade vapen och takedowns alltid ett alternativ, och vi kan se några olika typer av fiender som kommer att stå i din väg också.

Arkane säger att samma hjärnor bakom Preys Talos-1 och Dishonored Dunwall är de som designat Redfalls enorma värld, så vi hoppas att den har samma sammankoppling och komplexitet som dessa älskade miljöer.

Att hela spelet är spelbart i upp till fyra spelares co-op är helt nytt för studion och kan vara ett stort steg framåt, men man har också varit tydlig med att försäkra spelarna om att den som vill spela igenom det på egen hand fortfarande kommer att få en klassisk Arkane-upplevelse utan att gå miste om något.

Du kommer att ha färdigheter och förmågor som du kan uppgradera när du går igenom spelet, och du kan också anpassa din utrustning som du vill, vilket låter kul. Vapens egenskaper kommer att sätta vändningar på hur varje vapen fungerar, i ett system som låter lite som det från Deathloop.

Det kommer att finnas en karta att rensa, i klassisk öppen värld-stil, med stadsdelar som du kan ta tillbaka från vampyrernas kontroll för att hjälpa Redfalls invånare att återta sin stad.

