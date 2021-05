Förhandsgranskning av Deathloop: Kommer tiden att vara på din sida?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Deathloop utformades som en av de mest spännande PS5-utgåvorna under våren. Då blev det en av ett flertal spel för att drabbas av förseningar på grund av pandemins långvariga effekter, vilket har gjort arbetet med samarbetsprojekt mer utmanande än någonsin.

Men nu har Arkane Lyon fram till september att polera upp det, och den extra tiden ser ut att öka vår spänning för spelet ännu mer. Vi fick en ny guidad spelgenomgång direkt från Arkane Lyon och Deathloops spelregissör och art director, och har massor av nya detaljer att dela.

Vi fick en fin inblick i hur Deathloop startar för spelare, vilket vi inte kommer att förstöra på något sätt, men kort sagt, spelar karaktären Colt vaknar för att hamna fast i en tidsslinga på ön Blackreef, till synes en enorm oas för kriminella och oroliga massor. Han har ett mål - hitta ett sätt att bryta öglan.

Det är dock lättare sagt än gjort och kräver att Colt dödar åtta stora mål innan slingan återställs, var och en av dem är starkt skyddade eller förklädda. Vi visste till stor del allt detta tidigare, men Arkane gav oss en närmare titt på hur detta faktiskt fungerar inom varje loop som en spelare börjar.

Även om det kan låta som samma struktur som en Returnal -que roguelike, där spelare får en chans att slutföra sina mål i rad, måste de börja om från början om de inte klarar det, speladministratör Dinga Bakaba hade ont om visa hur spelet skiljer sig från den mallen.

För det första finns det en viss beständighet mellan körningar - spelare kan samla ett ämne som heter Residium för att tjäna uppgraderingar som varar mellan körningar. Dessutom låter ett Reprise-system dem dö tre gånger innan en körning faktiskt slutar, lite vickrum som gör det mycket enklare att experimentera.

En enorm bit av intel är dock att även när en start börjar spelare är helt fria att gå dit de vill och planera hur de vill. Blackreef är uppdelad i fyra tjocka zoner: The Complex, Updaam, Fristad Rock och Karls Bay. Var och en är ungefär lika stor som de största nivåerna som Dishonored-serien har erbjudit men till synes tätare med detaljer och interiörer.

Var och en av dessa fyra zoner kan besökas under de fyra tidsluckorna på dagen som slingan tillåter, och var och en kommer att vara radikalt olika mellan slitsarna. Ett slottområde kan vara tyst och obesatt under eftermiddagen, men myllrar av livet under en fest på kvällen, medan ett bibliotek till exempel kan ha öppettider som bara låter dig besöka det under vissa tider.

Om det låter komplicerat är det - men ur spelarens perspektiv borde saker och ting vara lätt. Anta att du befinner dig i ett område under eftermiddagen och upptäck en ledtråd som du vill följa upp i ett annat område som kräver den redan borta morgonplatsen. Du kan bara avsluta din löpning (antingen genom att springa utanför en klippa eller ta en dålig kamp) och starta en ny, genom att välja att varpa rakt till rätt zon. Även om du vill hoppa direkt till kvällsluckan för att dra i en viss tråd är det helt ok och tillåtet.

Genom att göra detta till ett så enkelt system att snabbt zippa runt med, sa Bakaba att hoppet är att spelare helt enkelt kan följa de ledningar de är intresserade av, medan spelet handlar om hela den komplexa schemaläggningen och AI i bakgrunden. Varje loop som spelas, oavsett om den är kort eller lång, kommer att erbjuda mer information som en kany-spelare kan använda för att ta reda på vad som exakt händer i Blackreef och hur man tar ut deras mål mer effektivt.

När du gör ditt företag kommer du dock inte att ha det enkelt - det finns värdar av fiender som festar och kopplar av runt Blackreef, alla med skjut-på-syn-order. Förutom dessa har du dock en seriös motståndare att oroa dig för - Julianna.

Denna rivaliserande lönnmördare kommer att förfölja dig och hindra dig och försöka göra en död för att avsluta din slinga, och hon styrs antingen av en mer komplicerad och aggressiv AI eller av en annan mänsklig spelare. Denna flerspelaraspekt på Deathloop är en av dess stora vändningar, och det verkar som om det kan ge massor av kul.

Du kommer att kunna släppa in i andra spelares spel när Julianna sätter fällor åt dem och försöker skicka dem på vilket sätt du tycker är lämpligt, med kosmetiska belöningar och mer kraft att låsa upp för henne när du får grepp om sakerna. Naturligtvis, om du inte vill ha den extra stressen kan du bara hålla fast vid offline-spel och kämpa med AI.

I förhandsgranskningsfilmen säger vi att Blackreef själv levde upp till sin fakturering av Sébastien Mitton som en av spelets huvudpersoner. Vi såg samma område i några olika tidszoner, med helt olika belysning och fiendens layouter i varje.

Det är ett lustigt designat 1960-talets paradis fullt av bizarro-bilder och fantastiska rum att utforska, fullt till randen med konversationer att avlyssna, skivor att arkivera och anteckningar att läsa. Alla dessa kommer att få dig mer förståelse för vad som händer.

Det är uppenbart att det finns gott om visuell variation mellan palatsbostäder och industriella miljöer, kusliga växthus och vidsträckta landskap, och vi kan inte vänta med att börja lära oss dess ins och outs närmare.

Faktum är att den grafiska situationen totalt sett också fick ny klarhet från förhandsgranskningen. Vi kan bekräfta att spelet riktar en smidig 60FPS på PS5, med en adaptiv 4K-upplösning. Vårt videoflöde var i 1080p så vi kan inte intyga den lösningens kvalitet, men det har fungerat perfekt på andra titlar.

Spelet ser bra ut, kort sagt, med de olika tidsluckorna som alla erbjuder sin egen starka belysning, från strålande morgonsol till neonblött sent på kvällen. Det är lika mycket en annons för konstriktningen som grafisk trohet, ända ner till det jazziga soundtracket.

Arkane klämmer inte heller när det kommer till ögonblicket. Precis som i Dishonored-serien och det nyare Prey har du en bunt olika sätt att sätta igång ett mål från din lista.

För att hålla sakerna enkla har du en rolig arsenal av vapen att utforska, från dubbla svängda pistoler till hagelgevär och LMG eller tysta spikpistoler för en snygg kant. Du kan också göra melee effektivt, och en lite urvattnad version av den allsmäktiga sparken från Arkanes Dark Messiah of Might and Magic är tillbaka för att låta dig shunta folk runt, utanför klippor eller i faror.

Att ta ett tydligt blad ur Dishonored-boken är också en rad krafter som du kan låsa upp och nivåera, inklusive en Blink-liknande kort teleport som heter Shift, eller chansen att länka flera fiender för att döda dem i ett slag med Nexus .

Collectible Trinkets kan ytterligare anpassa din belastning genom att ändra hur dina vapen och karaktärsförmågor fungerar, och du kan byta ut dem i farten, vilket ger ett anpassningsbart system som kan ge riktigt unika sätt att uppnå dina mål.

Du kan börja enkelt, men kan samla prydnadssaker för att bli en dubbelsidig, dubbelhoppande galning. När spelet släpps, håll dig redo att se speedrunners slutföra saker på riktigt absurda sätt, i grund och botten.

Om Arkane kan använda den extra tiden för att polera spelet till en perfekt glans (och det är verkligen så det börjar se ut redan), bör Deathloop erbjuda en allvarligt förvirrad blandning av kul när det släpps i september.

Från det roliga med att upptäcka Blackreefs spridande miljöer till att ta reda på varför och hur tidsslingan fungerar, och de otaliga sätten att stapla smärtan på sina fördärvade invånare, vi kan inte vänta med att både se mer och få tag på det.

Skriva av Max Freeman-Mills.