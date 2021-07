Top Gear lanserar sin egen spelshow online

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - BBC har lanserat en online-Top-spin-off-show. Det handlar fortfarande om bilar (löst) men använder spel istället för riktiga fordon.

Kallas Top Gear Gaming och produceras i fyrkantigt format - bättre för social visning - och frontas av Julia Hardy och speljournalisten Mike Channell.

Ett par element från Top Gear har anpassats för den episodiska 15-minutersprogrammet, inklusive Star in a Reasonably Still Car, som använder Forza Motorsport för att återskapa körningen runt Top Gear-banan.

Det första avsnittet är tillgängligt på Facebook nu (och nedan), med influencer Gav Murphy från RKG som sin första gäst.

Debuten inkluderar också ett lopp i en svart hytt runt London i Watch Dogs: Legion.

Det finns inget ord ännu om hur många avsnitt det kommer att finnas i serien, eller om det är en veckoprogram.

Det är också oklart när huvudutrustningen återvänder till BBC One. Emellertid visades en speciell episod i april efter den sorgliga bortgången av före detta co-host och racingförare Sabine Schmitz. Jag presenterade återkomsten av flera andra tidigare värdar, inklusive Jeremy Clarkson, James May, Matt Le Blanc och Rory Reid.

Du kan komma ikapp med det på BBC iPlayer här .