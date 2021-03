Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Tillbaka i juni förra året meddelade Bang & Olufsen att de samarbetade med Xbox för ett "nytt ljudförslag", som trodde var en spelhögtalare vid den tiden.

Men produkten i fråga har nu tillkännagivits och det är faktiskt det avancerade danska varumärkets första strejk i spelheadset.

Bang & Olufsen Beoplay Portal-hörlurarna är inte bara designade för spelare, de kommer med Xbox Wireless-anslutning och Bluetooth 5.1 så är lika kapabla med mobil- och TV-visning som när de är anslutna till en Xbox-konsol eller Windows-dator.

De kommer under den nya "Designed for Xbox Limited Series" -bannern - en tagg från Microsoft som representerar den mest premium av speltillbehör. Det gör att de kan arbeta sömlöst med Xbox Series X / S och äldre Xbox One, para ihop som om de vore en kontroller eller Xbox eget trådlösa headset .

Det finns dock ett antal viktiga skillnader mellan dem som säkerställer premium-taggen.

Beoplay Portal har en tydlig B&O design estetik. Ser ut som de nyligen släppta Beoplay HX-trådlösa telefonerna, är byggnaden gjord av en blandning av anodiserad aluminium och bambufibertextil. Öronkåporna är mjukt minneskum täckta med lammskinn.

Bang & Olufsen

Cirkulära aluminiumskivor sitter på utsidan av varje kopp, som har beröringskontroller. Och snarare än en fysisk mikrofonarm, använder portalen det som tillverkaren kallar en "virtuell bom". Detta kombinerar riktad strålformningsteknik med fyra mikrofoner som används för röst.

Adaptiv aktiv brusreducering är ombord två, med andra, dedikerade mikrofoner för att säkerställa att yttre omgivande ljud motverkas för att bättre fördjupa dig i spelet, musiken eller filmen.

Viktigt för ett spelheadset, som krävs under längre användningsperioder, är Portalens vikt bara 282 g. Designen tar också hänsyn till kontaktfläckarna på användarens huvud och ger extra komfort där och viktfördelning över käftlinjen.

Batterilivslängden passar också långa speltider, med upp till 12 timmars användning när du använder Xbox Wireless-protokollet, Bluetooth och ANC är alla aktiva. Hörlurarna kan hålla i upp till 24 timmar med Bluetooth och ANC aktivt.

Laddning sker via USB-C, med full laddning möjlig på tre timmar.

Dolby Atmos för hörlurar och aptX Adaptive trådlös strömningsstandard stöds båda.

När det gäller prestanda innehåller varje öra en anpassad 40 mm elektrodynamisk drivrutin med neodymmagneter.

De nya hörlurarna kommer att vara mycket anpassningsbara via Bang & Olufsen-mobilappen, som kommer att innehålla olika ljudsignaturer för olika typer av spel. Förutom Xbox samarbetade företaget med den danska e-sportorganisationen Astralis för att säkerställa att lägena matchar vad som förväntas när man spelar flera spelgenrer.

Det är också värt att notera att Bang & Olufsen sa till Pocket-lint att hörlurarna, såväl som Xbox One, Xbox Series X / S och PC, kan användas med andra källor - till exempel Mac via Bluetooth och till och med PlayStation via en medföljande ljudkabel ansluten till DualShock / DualSense-kontrollenheten. Ingen av plattformarna kommer dock att erbjudas det omfattande utbudet av extrafunktioner som finns tillgängliga via Xbox och Windows.

Bang & Olufsen Beoplay Portal Wireless Gaming-hörlurar kommer att finnas tillgängliga från 30 mars i USA och globalt från 29 april. Tre färger kommer att finnas tillgängliga: svart antracit, grå dimma och marinblå.

Varje färgschema kostar £ 449 i Storbritannien, $ 499 i USA och € 499 i Centraleuropa.

squirrel_widget_4353276

Skriva av Rik Henderson.