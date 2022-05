Asus ROG Swift är "världens första" 500 Hz G-Sync-spelskärm för gaming

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Asus har tillkännagivit "världens första" G-Sync-spelskärm med 500 Hz.

Asus ROG Swift 500Hz gamingskärm är främst avsedd för e-sport och presenterades under Nvidias Computex-keynote i måndags.

Skärmen är utformad från grunden för konkurrenskraftigt PC-spel och använder en egen E-TN-panel (eSports TN) och har ett Nvidia G-Sync eSports-läge med justerbar vibration.

Den är också Reflex-optimerad, med stöd för Nvidia Reflex Analyzer för att ge realtidsstatistik om slut-till-slut-latenstid när den kombineras med en Reflex-optimerad mus och GeForce-grafikkort.

Höjdpunkten är förstås den fantastiska uppdateringsfrekvensen på 500 Hz som, i kombination med en kapabel PC-spelrigg, kan ge spelarna en konkurrensfördel.

Du kan också höra mer om fördelarna med högre bildfrekvenser och lägre latens i vår senaste intervju med en e-sportkonkurrent och produktchef för Nvidia GeForce i specialutgåvan PC Gaming Week av Pocket-lint Podcast.

Under Nvidias keynote tillkännagavs också fyra nya speltitlar som stöder Reflex.

Icarus, My Time at Sandrock, Soda Crisis och Warstride Challenges kommer att ansluta sig till CS:GO, Valorant, Overwatch och Rainbow Six Siege för att möjliggöra att realtidsstatistik visas på en skärm som stöds.

Du kan läsa mer om Nvidias Reflex-teknik här.

Skriva av Rik Henderson.