Bomberman kommer till iOS via Apple Arcade

(Pocket-lint) - Ett av spelens största spel genom tiderna kommer till iPhone, iPad, Mac och Apple TV. Bomberman kommer till Apple Arcade den 5 augusti i ett helt nytt spel från Konami.

Amazing Bomberman innehåller frenetisk action för solo eller flerspelare, där det klassiska labyrintstridsspelet får ett unikt musikaliskt soundtrack som förändrar spelplanen. Etapperna förändras i takt med rytmen för att ge spelet en modern twist.

Det finns ett övningsläge för enspelare, medan online-strider och vänskapsstrider också är tillgängliga.

Till Apple Arcade senare i augusti kommer också uppföljaren till en av de mest framgångsrika mobila infinite runners.

I Jetpack Joyride 2 får Barry återigen flyga genom vetenskapsmännens hemliga högkvarter för att omintetgöra deras planer. Det kommer att vara tillgängligt från och med den 19 augusti.

Apple Arcade kommer att få plusversioner av ytterligare två klassiska spel den här månaden, med My Talking Tom+ den 12 augusti och Love You to Bits+ den 26 augusti.

Båda kommer att inkludera alla köp i appen som tidigare släppts för båda titlarna utan extra kostnad.

Apple Arcade är spelprenumerationstjänsten för iOS, iPadOS, MacOS och tvOS. Den kostar 4,99 pund / 4,99 dollar per månad för tillgång till mer än 200 spel på alla Apple-enheter, med en gratis provperiod på en månad.

Alternativt ingår den i en Apple One-prenumeration, som börjar på 14,95 pund / 14,95 dollar per månad och inkluderar Apple TV+, Apple Music och 500 GB iCloud+-lagring.

