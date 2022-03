Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Efter månader av tester har Amazons molnbaserade spelströmningstjänst, Luna , officiellt lanserats i USA med några intressanta nya förmåner.

Luna tillkännagavs först i slutet av 2020 och har endast varit tillgänglig för ett begränsat antal personer genom ett program för "tidig tillgång" endast för inbjudningar . Nu är det tillgängligt för alla i USA att använda, och det kommer med en mängd nya funktioner, inklusive tre extra "kanaler" och gratisspel för Amazon Prime-medlemmar.

Lunas kanaler är verkligen buntar med spel som du kan prenumerera på varje månad. För närvarande erbjuder Amazon den primära Luna Plus-kanalen för $5,99 per månad, Ubisoft Plus-kanalen för $17,99 per månad och Family Channel för $2,99. Men den senaste nya kanalen som Amazon introducerar heter Prime Gaming Channel. Precis som Microsoft Xbox Game Pass ger det Prime-medlemmar några gratisspel att spela. I mars kommer till exempel Prime-medlemmar att ha tillgång till Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOGS! och Flashback.

De andra två nya kanalerna kostar $4,99 per månad och heter Retro Channel och Jackbox Games Channel. Retro Channel innehåller klassiska spel som Street Fighter II och Metal Slug 3, medan Jackbox Games Channel har alla åtta Jackbox Party Pack-titlar samt en ny Luna Couch-funktion som låter andra vänner gå med dig även om de inte prenumererar på Luna.

Utöver dessa kanaler lägger Amazon till inbyggt stöd för Twitch, så att du kan trycka på en knapp för att strömma ditt spel med ett kameraflödesöverlägg. Det finns också en QR-kod för de som spelar på Fire TV, så att de kan länka sin telefon för att använda som webbkamera. Amazon erbjuder möjligheten att använda en iPhone eller Android-telefon som handkontroll när du spelar på Fire TV också.

Skriva av Maggie Tillman.