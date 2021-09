Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon tillkännagav idag en större push av sin videospelströmningstjänst Luna , eftersom företaget hoppas att det kan locka till sig användare med tillägg av nya kanaler, till exempel en för retrospelklassiker och en annan för familjevänliga titlar, tillsammans med en ny Luna Couch läge för att snabbt bjuda in och leka med vänner.

Luna Couch fungerar mycket som ett Zoom -möte. I grund och botten kan spelare skicka en inbjudningslänk eller kod över till en vän eller familjemedlem, och även om den personen inte prenumererar på Luna kan de fortfarande hoppa på och spela ett flerspelarspel tillsammans med den ursprungliga medlemmen som bjöd in dem.

Företaget hoppas få fler användare intresserade av tjänsten, så endast en vecka kan Amazon Prime -medlemmar i USA spela Luna gratis utan inbjudan. Kampanjen pågår från den 9 september till den 15: e, så om du befinner dig i USA och någonsin har varit nyfiken på spelströmningstjänsten är det din bästa chans att ge det ett skott.

Om du har en Fire TV eller Fire -surfplatta låter Amazon dig ladda ner Luna -appen och börja spela direkt - ingen inbjudan krävs.

Topp Nintendo Switch -spel 2021: Bästa Switch -spel som varje spelare måste äga Förbi Rik Henderson · 9 September 2021

När det gäller hela kanalsystemet fungerar Luna på samma sätt som kabel -tv: du prenumererar på specifika "kanaler" som är centrerade kring ett specifikt tema till ett fast pris per månad. Ju fler kanaler du prenumererar på, desto fler spel har du tillgång till.

Idag introducerar Amazon Family Channel, som erbjuder 35 vänliga titlar för endast $ 2,99 per månad. Enligt retrokanalen Amazon lovar de inte några detaljer om när det kan starta eller vad vi bör förvänta oss när det gäller prissättning, men de annonserar "spel i arakadstil från utgivare som Atari, SNK ... prenumeranter kommer att få återuppleva klassiker som Another World, Dragons Lair, King of Fighters och många fler ”.

Företaget noterar vidare att priset på Ubisoft+ -kanalen kommer att öka från $ 14,99 per månad till $ 17,99 per månad från och med den 30 september, men om användare hoppar ombord nu kan de få farfar till den billigare priset förutsatt att de aldrig avbryter eller avbryter sin tjänst .

Amazon Luna erbjuds ännu inte i Storbritannien.

Kolla in Amazons fullständiga pressmeddelande om alla nya funktioner som kommer till Luna här .