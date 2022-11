Vi spelade Call of Duty: Warzone Mobile och det kan förändra COD för alltid.

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone kändes som en spelförändring när det kom ut i början av 2020, och för första gången gavs gratis COD-skjutning till massorna på konsol och PC och utvidgade seriens attraktionskraft avsevärt.

Nu, med Warzone 2.0 färskt ur grindarna och med en iterering av originalet på en rad olika sätt, är det Warzone Mobiles tur att flytta in i det ständigt roterande COD-strålkastarljuset. Vi spelade nyligen spelet i ett par timmar och fick tid att prata med Activisions vice president för mobiltelefonen, Chris Plummer, om hur det kommer att passa in i Call of Duty-världen.

Allt nytt, en del gammalt

Warzone Mobile har gjort ett genialt val redan från början genom att lansera med en enda Battle Royale-karta i form av Verdansk, den ursprungliga Warzone-kartan och en långvarig favorit bland dess fans - detta är den bästa Battle Royale-kartan någonsin, i vissa spelares ögon.

Det är en version av Verdansk från tiden före vissa ändringar av kartorna, som i våra ögon ser ut som iterationen från omkring säsong 3 eller 4 av den första Modern Warfare-livscykeln, och det är så, så bra att vara tillbaka. Den har tillräckligt många intressanta punkter för att vara varierad, men också en trevlig variation av terräng, från trånga stadsområden till öppna fält som är riskabla att korsa.

Warzone Mobile kommer att lanseras med några gruppstorlekar att välja mellan, från solos hela vägen till fyrmannagrupper, och teamet som arbetar med det har testat en mängd olika lägen som kan dyka upp längre fram. För tillfället är det främst Battle Royale och endast Verdansk, men Plummer utesluter inte att Rebirth Island eller Fortune's Keep dyker upp för spelare med mindre kartor.

Han var också blygsam när det gäller Warzone 2.0:s Al Mazrah, så vi skulle tippa på att den kartan kommer över till Warzone Mobile någon gång också.

Detta innebär att spelet kan bli en enda kontaktpunkt för COD-action, särskilt med tanke på den överraskande nyheten att det innehåller 6v6 multiplayer vid lanseringen på ett par kartor, och att detta också kommer att utökas med tiden.

Allt detta är tack vare att funktionen är mer likvärdig mellan mobil och konsol än någonsin tidigare - Warzone Mobile körs på den senaste COD-tekniken, nedskalad för mobilen. Detta innebär att nya funktioner som förbättrade omladdningsanimationer och rörelser från MW2 finns med och är korrekta.

Det betyder också att det fullständiga Gunsmith-systemet bör finnas med i Warzone Mobile, även om det kanske kommer att ske efter lanseringen. Detta kommer enligt Plummer att inkludera vapentuning, vilket gör att det blir den fullständiga upplevelsen.

Allt detta gör situationen lite besvärlig när det gäller det redan existerande (mycket populära) COD Mobile, som Plummer var övertygad om inte skulle lida av Warzone Mobiles ankomst. När man tänker på hur mycket framtidsinriktat arbete som har lagts ner på detta nyare spel är det dock inte svårt att föreställa sig vilket som kommer att prioriteras.

De kommer dock att köras parallellt åtminstone ett tag. Warzone Mobile kommer dock att ha den enorma fördelen av ett delat battle pass och progressionssystem för MW2 och Warzone 2.0, tillsammans med delade vapen och kosmetika, så det är säkert att säga att det ser ut som framtiden för COD i mobilen.

Hands-on-tid

Men hur spelar det egentligen? Tja, den korta versionen av det är att detta är en anmärkningsvärt imponerande port av Warzone-upplevelsen, testad av en skribent som har spelat mer än 650 timmar av huvudspelet.

Beröringskontroller är alltid en viktig variabel för ett mobilt FPS, och Warzone Mobile känns lika stabilt som COD Mobile - det finns också ett stort antal alternativ som du kan justera.

Från automatisk skjutning och rörelseassistans till automatiserade element kan du bygga ett anpassat kontrollschema som borde passa dig till punkt och pricka, och det är innan du tänker på det faktum att stöd för handkontroller också kommer att vara inbyggt.

Controller- och touchspelare kommer sannolikt att matchas i separata strömmar, men detta kan komma att ändras beroende på spelarnas feedback, enligt Plummer.

Spelet ser också imponerande ut, med en belysning som känns realistisk utan att din telefon behöver pressas till överdrift, även om den kommer att bli lite varm under långa sessioner (beroende på din telefon, förstås). Av nödvändighet är miljöernas detaljeringsgrad inte den högsta, men vi blev imponerade av kvaliteten på både vapen- och operatörsmodellerna, som är viktiga.

Den där blandningen av skala och detaljrikedom är svår att få till, men den fungerar riktigt bra här. Detta förstärks ännu mer när du släpps in i 6v6-lägen, som ser så nära konsolupplevelsen ut som vi hittills har upplevt, ända ner till användargränssnittet och designen.

När vi väl hittade ett kontrollschema som vi gillade hade vi en fantastisk tid med att plundra och skjuta, byta mellan vapen och röra oss runt på kartan. Eftersom vi befann oss i ett begränsat speltest fanns det en hel del bots att meja ner, men det var trevligt för en power trip, och strider mot riktiga människor visade sig vara utmanande och snabba.

Mängden vapen att sätta sig in i är lika imponerande som i ett huvudspel också, och även om vi inte fick tillgång till den fullständiga vapensmedsupplevelsen kan vi tänka oss att den också kommer att vara lika detaljerad. Vi fick till och med veta att vi skulle kunna ha delade loadouts med Modern Warfare 2 - detta skulle göra Warzone Mobile till en värdig nedladdning, även om det bara är för att redigera en vapenbyggnad i farten, enligt oss.

Framtiden nu

Det är konstigt att försöka räkna ut hur stort Warzone Mobile kommer att bli - COD Mobile är trots allt redan enormt stort, så dess interaktion med den befintliga spelarbasen är lite svår att förutse.

Om man bortser från den dynamiken känns det här dock som om det skulle kunna bli ett stort ögonblick för Call of Duty. Det kommer äntligen att få den sammanhållning på alla plattformar som det har saknats.

Precis som Fortnite kommer de mest hängivna spelarna att kunna hoppa mellan långa sessioner på konsolen eller datorn och kortare stunder på mobilen eller surfplattan, med dagliga utmaningar på varje plats som får dem att gå snabbare genom ett enhetligt Battle Pass.

Från vår tid med spelet bör känslan av att spela det stämma överens med vad folk vill ha och förväntar sig av ett uppdaterat Call of Duty i mobilen, och det är allt man egentligen kan begära.

Det finns fortfarande massor av faktorer som bara kommer att bli tydligare när spelet släpps, naturligtvis, från filstorlek till dess prestanda på telefoner med lägre prestanda med mera.

Den plattform som Warzone Mobile ser ut att erbjuda är dock en plattform som helt klart kommer att vara en tillgång för serien under de kommande åren. Nu måste det bara hamna i allmänhetens händer.

