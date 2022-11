Modern Warfare 2 kan få anpassade kill cams med några galna alternativ

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Call of Duty Modern Warfare 2 kan vara på väg att få anpassade kill cams med några riktigt galna alternativ om en ny läcka visar sig vara riktig.

Läckan kommer från RalphsValve, en Call of Duty-läckare som har visat sig ha rätt med en del av Activisions planer på senare tid. Enligt dem kommer Modern Warfare 2 att få anpassningsbara kill cams som gör det möjligt att välja mellan Play of the Game eller en Final Kill och sedan redigera videon med ett antal olika alternativ.

Läckan hävdar att folk kommer att kunna lägga till grafik, meddelanden, ljud, animerade GIFs och mycket mer.

Här är patentet, licensierat i koncept för Call of Duty. pic.twitter.com/lp3CziFL2a- Ralph (@RalphsValve) November 13, 2022

Läckaren delade också en bild som verkar visa ett patent för gränssnittet som kommer att hysa alla dessa nya alternativ.

Det kan dock väcka en intressant fråga. Det är oklart om Ralph baserar sin rapport enbart på patentet eller om det finns ytterligare information som bara de känner till. Om det är det förstnämnda är det viktigt att komma ihåg att företag patenterar allt de kommer på, även om det aldrig kommer att hamna i en leveransprodukt. Activision är inte ensamma om detta, eftersom teknikföretag som Apple och Google ansöker om ett stort antal patent varje år.

Få av dem tar vägen till enheter som levereras. Och det kan vara samma sak här.

Skriva av Oliver Haslam.