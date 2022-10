Call of Duty Modern Warfare 2:s skiva har bara 70 MB

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Om du väljer plastskivan med Modern Warfare 2 måste du ändå ladda ner massor av data - eftersom den inte finns på skivan.

Även om många människor laddar ner sina spel via internet nuförtiden finns det många skäl att välja den fysiska vägen. Det kan bero på att du har långsamt internet eller att du har problem med datatoppar, men det kan också vara något så enkelt som att du vill byta in ett exemplar efter att ha spelat det. Men oavsett anledning verkar det som om Activision kommer att tvinga dig att ladda ner Modern Warfare 2 i alla fall eftersom det bara finns 70 MB av det på skivan som du just lagt in.

Det är åtminstone de nyheter som kommer från Twitterkontot @DoesItPlay. Det kontot tittar på spel för att se om de kan spelas utan internetuppkoppling och det är mycket dåliga nyheter för Modern Warfare 2-spelare. Enligt en skärmdump av PS5-versionen av spelet har skivan bara 70 MB data på sig. Med tanke på att den nedladdningsbara versionen är runt 100 GB tyder det på att en lång nedladdning väntar.

Varför Activision har gått den här vägen är oklart, och Pocket-Lint har kontaktat våra kontakter för att försöka gå till botten med det. Den nuvarande teorin är att skivan endast innehåller de licenser som behövs för att bekräfta att spelet är lagligt, vilket är logiskt. Men det kommer inte att hjälpa personer som köpt en plastskiva eftersom nedladdningsvägen inte är något för dem.

Vi meddelar er om och när vi hör av oss till Activision.

Skriva av Oliver Haslam.