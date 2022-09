Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Activision har avslöjat Call of Duty: Warzone Mobile, en fullfjädrad version av det mycket populära Battle Royale-spelet som kommer att släppas för Android och iOS år 2023.

Det är ett enormt spel för en bärbar plattform, som låter 120 levande spelare slåss i Verdansk - den karta som har varit hjärtat i PC- och konsolversionen av Warzone sedan starten.

Många andra delar av huvudspelet Warzone kommer också att ta sig till mobilversionen, till exempel operatörer och vapen. Dessutom gör Gulag sin smartphone-debut för att ge spelarna en andra möjlighet att vinna sig tillbaka till en match.

Call of Duty: Warzone Mobile kommer att vara cross-play mellan Android och iOS och följer en free-to-play-modell. Det kommer att köras parallellt med och inte ersätta det befintliga Call of Duty Mobile - som för närvarande är inne på säsong 8.

"Vi är superglada över att ha två fantastiska spel i området", fick vi veta av Activisions mobilchef Chris Plummer i en intervju inför nästa avsnitt av Pocket-lint Podcast.

Det liknar det sätt på vilket flerspelarlägena i vanliga Call of Duty-versioner har körts sida vid sida med Warzone under de senaste åren.

Activision avslöjade också under Call of Duty: Next online-eventet att den nya vågen av Call of Duty-spel ingår i en enhetlig teknik, där Warzone Mobile, Warzone 2.0 och COD: Modern Warfare 2 erbjuder gemensamma element och Battle Passes. Du kan till exempel upptäcka att en pistol som du tjänar i ett av dem senare är tillgänglig för dig i de andra.

Ägare av Android-telefoner kan registrera Warzone Mobile i förväg redan nu via Google Play Store, medan något liknande kan vara tillgängligt för iPhone-ägare också före lanseringen: "Vi uppmuntrar alla våra spelare att lyssna på våra sociala kanaler för att få uppdateringar om andra sätt att förregistrera sig med tiden", säger Plummer.

Skriva av Rik Henderson.