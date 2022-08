Nya Crash Bandicoot eller Skylanders kan vara på gång

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Utvecklaren av Skylanders och Crash Bandicoot, Toys for Bob, kan snart tillkännage ett nytt spel i en av dessa serier.

Studion twittrade en frågesport på sitt officiella konto och bad fansen att namnge de spel som de har gjort hittills. När den slutgiltiga listan avslöjats visar den en extra titel gömd bakom frågetecken.

-

Detta har fått vissa att tro att Skylanders kan få en ny start inom en nära (ish) framtid, medan andra tror att Crash Bandicoot 5 kan vara planerat.

Det sistnämnda är mer troligt med tanke på att det tidigare har ryktats om ett nytt Crash-spel.

Tack för att du spelade med, hur många gissade du rätt? Det är ganska praktiskt att vi har mer väggyta att täcka... pic.twitter.com/g4A5hkAHk3- Toys For Bob (@ToysForBob) 16 augusti 2022

Toys for Bobs senaste stora utgivning var Crash Bandicoot 4: It's About Time - en kritikerrosad plattformsuppföljare som släpptes 2020.

Men liksom Vicarious Visions togs den Activision-ägda studion därefter bort från andra projekt för att hjälpa till med Call of Duty. Tack och lov, och kanske delvis på grund av det kommande Xbox-uppköpet, ser Activision nu ett värde i att utvecklaren återvänder för att arbeta med ett nytt eget spel.

Detta framgår också av de jobbannonser som utvecklaren lagt ut: "Toys for Bobs erfarna utvecklare söker kreativa personer som är redo att ta sig an spännande och nya projekt", står det i annonsen (enligt VGC).

Det kan förstås vara så att teamet har ett helt nytt IP i rockärmen. Förhoppningsvis har vi inte alltför lång tid på oss att få reda på det.

Skriva av Rik Henderson.