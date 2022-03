Snoop Dogg kommer till Call of Duty

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den ikoniska rapparen, Snoop Dogg, ser ut att ta sig till Call of Duty Warzone , Vanguard och Mobile .

Snoop är inte främmande för spelscenen, han har tidigare lanserat sin egen esportliga och nu senast gick han med i den produktiva spelorganisationen Faze Clan.

Medan de flesta av oss är mer bekanta med hans rapkarriär, är han nu en frekvent Twitch-streamer och har fått fans långt utanför den traditionella hiphoppubliken.

Snoops röst var med i en Call of Duty: Ghosts DLC tidigare; och nu har Call of Duty Twitter-kontot retat oss med några fler "Dogg-taggar".

Återställde dessa Dogg-taggar i strid. Någon som vet vems de är? pic.twitter.com/FWFib4MlAL — Call of Duty (@CallofDuty) 18 mars 2022

Taggarna lyder "Call of Duty: Vanguard and Warzone 04/19/22" och "Call of Duty: Mobile 04/01/22".

Vi vet inte exakt vad Snoops roll kommer att vara inom spelen ännu, men det låter som att det inte kommer att dröja alltför länge innan vi får reda på det.

De flesta fans förväntar sig att Snoop ska dyka upp som en operatör och det har förekommit olika läckor som tyder på att detta kan vara fallet, inklusive en sedan raderad tweet som visar en Snoop Dogg Operator-skinn.

Hur som helst, vi lutar oss tillbaka med en gin och juice och ser fram emot april.

Skriva av Luke Baker.