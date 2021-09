Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard släpps inte på en månad till, och ändå har rykten om nästa Call of Duty -del som ska lanseras någon gång i slutet av 2022 redan börjat dyka upp.

Enligt två separata rapporter, en av spelindustrins insider Tom Henderson och den andra av VGC , kommer spelet att efterträda Vanguard att bli en uppföljare till Modern Warfare -omstart 2019.

Det ser ut som Call of Duty: 2022 har kodnamnet Project Cortez



Det förväntas bli en uppföljare till Modern Warfare 2019. - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13 september 2021

Påstås kodenamnet internt som Project Cortez, spelet kommer att innehålla en enspelarkampanj till skillnad från Treyarchs 2018 Black Ops 4 och EA: s Battlefield 2042 , och det ryktas att äga rum under det amerikanskledda kriget mot droger i Sydamerika.

Det senaste spelet som utvecklats av Infinity Ward var det senaste spelet som utvecklats av det Kalifornien-baserade teamet var den ursprungliga Modern Warfare-omstarten 2019.

Detaljer om projektet förutom bekräftelse av titel och inställning är för närvarande smala, men med information som redan rinner ut innan spelet släpps tidigare är vi övertygade om att vi kommer att höra mer information snarare än senare denna gång.

När det gäller ett eventuellt lanseringsdatum kan vi bara göra en välutbildad gissning baserat på tidigare års utgivningsdatum och anta att nästa COD -del kommer att starta någon gång i oktober eller november 2022.

Under tiden kan du kolla in allt vi vet om Call of Duty 2021 genom att läsa Pocket-lints täckning av Vanguard här .