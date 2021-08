Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sledgehammer har släppt en världsomspännande avslöjande trailer för Call of Duty: Vanguard (ovan) och bekräftade detaljer om spelet.

Förra veckan tillkännagav Activision officiellt Call of Duty: Vanguard genom att släppa en kort trailer som retade nästa titel i serien. Men den videon hade faktiskt inte för mycket innehåll, även om det fick det att se ut som att spelet kommer att äga rum under andra världskriget. Nu har Activision-ägda Sledgehammer Games, förutom att släppa en ny släpvagn, officiellt bekräftat nästa Call of Duty-skjutlansering i november och är verkligen inställd på slutet av andra världskriget.

Tänk på att Sledgehammer inte har lett utvecklingen av ett Call of Duty -spel sedan Call of Duty: WW2 från 2017.

Spelet kommer att innehålla en "historiskt inspirerad" enspelarkampanj, ett flerspelarläge och integration med Call of Duty: Zombies och Warzone. Kampanjen för en spelare, inriktar sig på specialstyrkornas ursprung, ur flera synvinklar. Sledgehammer sa att berättelsen handlar om "de otaliga historierna om multinationella hjältar som bildade Task Force One, förändrade historiens ansikte och satte scenen för specialstyrkor som vi känner det".

Du kan förvänta dig karaktärer inspirerade av verkliga personligheter, till exempel Lt. Polina Petrova, som är baserad på den sovjetiska prickskytten Lyudmila "Lady Death" Pavlichenko.

När det gäller flerspelarläget kommer Vanguard att ha 20 kartor vid lanseringen. Det kommer också att ha spellägen som "Champion Hill", där spelare duellerar solo eller i grupper om två eller tre. Det kommer också att finnas ett Zombies-läge, som har utvecklats av Black Ops studio Treyarch. Det är en uppföljning till Black Ops kalla kriget.

Call of Duty: Vanguard släpps den 5 november 2021. Den kommer till PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S och PC.

