Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone lämnar Verdansk bakom sig - efter ett och ett halvt år av fantastiskt battle royale-nöje flyttar spelet till Caldera, en helt ny karta i Stilla havet, för att knyta an till lanseringen av COD Vanguard .

Vi har alla viktiga detaljer om när den nya kartan lanseras och vad du kan förvänta dig av den nya versionen av spelet, precis här, samt detaljer om vad som just nu händer i Warzone.

Tack vare ett nytt Call of Duty-blogginlägg vet vi att Warzone Pacific (som det kommer att heta från och med då) kommer att lanseras den 2 december 2021, med 24 timmars exklusiv åtkomst för de som äger Vanguard innan det öppnar upp för alla.

Det är datumet då vi kommer att kunna utforska den nya kartan, Caldera, såväl som samma gamla version av Rebirth Island, som inte kommer någonstans.

Innan vi lämnar Verdansk för sista gången kommer vi dock att få en uppsjö av liveevenemang att njuta av och ta farväl av denna välbekanta lekplats.

Först, från och med den 18 november kommer vi att kunna spela Flashback, som tydligen har utformats för att ge spelare påminnelser om alla gånger de har haft i Verdansk - vi hoppas att det kan innehålla glimtar av kartans originalversion.

Sedan, från den 24 november, kommer ett nytt läge kallat Secrets of the Pacific att ge spelarna i uppdrag att samla in informationsfiler på den nya kartan, Caldera, för att ta reda på mer om den innan migreringen sker.

Slutligen, den 1 och 2 december, kommer det att vara Last Hours of Verdansk, ett fullständigt liveevenemang som tar farväl av den mytomspunna kartan, som förebådar starten på Warzone Pacific.

Blogginlägget ger oss också detaljer om hur Warzone Pacific kommer att fungera - i synnerhet hur vapen kommer att fungera. Med tre spels vapen att balansera, kommer det att bli komplicerat. Det kommer fortfarande att finnas ett kärnläge i Battle Royale där du kan mixa och matcha dem alla också.

Ett nytt läge som heter Vanguard Royale kommer dock att begränsas till Vanguard-vapen endast för en mer tidsanpassad slagfält. Vanguard Plunder kommer också att återföra kontantinsamlingsläget till spellistan, för ett mer avkopplande sätt att höja vapen i nivå.

Det kommer också att finnas nya fordon, inklusive flygplan för första gången någonsin, och luftvärnslastbilar för att motverka hotet som de utgör.

Säsong sex av Warzone startade den 7 oktober 2021 och pågår i ett par månader, ända fram till släppet av Call of Duty: Vanguard . Det har nu bekräftats att det är den sista hela säsongen som kommer att äga rum på Verdansk-kartan, innan allt förändras när Vanguards integration sker i slutet av november.

Läs vidare för att ta reda på alla viktiga tillägg och justeringar som har ägt rum som en del av den nya säsongens lansering. Ta reda på alla små detaljer genom att kolla in Ravens egna patch-anteckningar för uppdateringen.

För det första har några anständiga kartändringar kommit, med enorma klyftor som öppnar sig genom Stadium och Downtown, två områden som inte har förändrats mycket på ett tag. Detta bör öppna upp för nya rörelsebanor och flankeringsmöjligheter, och vi hoppas att det kan minska kraften hos takpositioner i centrum, särskilt.

Det finns också bunkrar från andra världskriget som öppnar - vi förväntar oss att dessa ska vara på samma platser som den moderna versionen av Verdansk brukade erbjuda, eftersom många av dessa dörrar fortfarande finns där, men vi får veta när vi kommer in snart .

Slutligen går vi tillbaka till det ursprungliga gulag. Raven Software har hört spelarnas vädjanden, och för den sista säsongen av Verdansk kommer vi att kämpa i duscharna, där allt började.

Säsongen ger fem nya vapen till tabellen, tre omedelbart och ytterligare två längre ner i raden. Först ut, vi skaffar ett hagelgevär med hävstång, .410 Ironhide som är en två-shot kill-närbild, eller en one-shot om du är i deras ansikte.

Grav-geväret har en hög eldhastighet och räckvidd men blygsamma skador, medan stridsyxans närstridsalternativ är precis som det låter. Senare under säsongen kommer LAPA SMG, som du kommer att kunna tjäna under The Haunting-evenemanget, och Hammer and Sickle-närstriden.

Utöver det har en uppdatering efter lanseringen också lagt till objekt från Call of Duty: Vanguard inför lanseringen, som erbjuder 24 olika upplåsningar. Detta inkluderar automatgeväret StG-44 och M1 Garand – som båda kan utrustas med upp till 10 tillbehör, vilket ger en glimt av saker som kommer när det nya spelet integreras med Warzone.

Få en tjuvstart på att höja 24 nivåer av #Vanguard Battle Pass-innehåll bara genom att spela #Warzone eller #BlackOpsColdWar ️



Läs mer om innehållet du kan göra anspråk på här: https://t.co/EOoPtYhXtc pic.twitter.com/p5AUforexb — Call of Duty (@CallofDuty) 12 oktober 2021

Det finns också ett helt nytt Battle Pass att arbeta igenom, så kolla in videon ovan för att få en känsla av de många kosmetika du kommer att kunna låsa upp om du kan slipa dig igenom den.

Raven har dock inte bara lämnat den befintliga vapenpoolen ifred – den har gjort justeringar av EM2, C58, MG82 och Stoner. Alla har fått sin rekyl ändrad för att vara svårare att hantera eftersom de alla var lite för dominerande på alla avstånd.

Men det är verkligen det – jämfört med tidigare uppdateringar pågår det inte så mycket vapenbalansering här.

Spökandet av Verdansk i oktober 2020 var ett av de mest framgångsrika tidsbegränsade lägena Warzone har varit värd för, med ett nattläge och zombies som ändrade saker enormt. Nu har en ny upplevelse kommit lagom till Halloween.

The Haunting sveper Verdansk i en dimmig natt och ger spelarna i uppdrag att hantera en rädslamätare som går upp varje gång de ser kroppar, blir skjutna på eller råkar ut för en av många slumpmässiga hoppskräck. När du är på maximal rädsla kommer du att se hallucinationer som kan störa ditt spel. Att dö kommer att förvandla dig till ett spöke, men om du skördar tre själar som lämnats av döda spelare kommer du att återuppstå.

The Haunting är här... och tillsammans med det, några hemska nya besökare i #Warzone .



Dyk in nu och försök att överleva en skräckangrepp i Ghosts of Verdansk LTM.



Försök att inte skrika!



Patch Notes här: https://t.co/kHaU4x6umJ pic.twitter.com/yGDhP38iNZ — Raven Software (@RavenSoftware) 19 oktober 2021

Det finns fler nyanser i läget men det bästa sättet att ta reda på dem är att hoppa in och prova det - det är en bunt roliga som är lite mer lättsam och engångslös än de vanliga lägena. Som sagt, det finns utmaningar förknippade med evenemanget, som avslutas den 2 november, och att slutföra dem alla kommer att låsa upp nya Lapa SMG.

En intressant del av säsongens lansering är att COD:s Regiment-system håller på att frysas, inför integrationen med Vanguard, som kommer att lansera ett nytt klansystem som tydligen ska erbjuda mer frihet och kontroll till spelarna. Det betyder att du nu inte kan byta mellan regementen eller lägga till/ta bort spelare från dem.

Som retad under ett antal veckor pågår det senaste liveevenemanget nu i Call of Duty Warzone - The Numbers. Evenemanget startade den 21 september och pågår i två veckor. Den avslutas den 6 oktober , vilket ger dig gott om tid att tjäna belöningarna som erbjuds.

“16… 11… 1… 9… 21…”



Banden "Dragovich-programmet" har börjat spelas över hela Verdansk.



Operatörer rapporterar om en obekant röst och konstiga hallucinationer.



Tappa inte huvudet.



Numbers-evenemanget är nu live i #Warzone . pic.twitter.com/uBwOhT1Iu1 — Raven Software (@RavenSoftware) 21 september 2021

Den största (okej, enda) verkliga anledningen till att komma in i The Numbers-evenemanget är att tjäna ett helt nytt närstridsvapen - Sai. Dessa tvillingknivar ser ut som en massa roliga, och det är ganska lätt att tjäna dem.

Numbers-händelsen har aktiverat sändningsstationerna som lades till på kartan med säsong 5:s start, och var och en kan nu slås på en gång per match för att tjäna den spelare som gör det en belöning på $5 000. Du har till uppgift att lyssna på sändningen från var och en av de nio stationerna, där varje station ger dig en liten kosmetisk belöning, som en vapenberlock eller visitkort.

När du hör alla nio låser du upp Sai för dina laddningar. Här är dock den bästa biten - du behöver inte slå på stationerna för att tjäna belöningarna, du måste bara gå tillräckligt nära för att höra sändningarna. Så nästa gång du hoppar in i Battle Royale, ta en helikopter och flyg runt dem i tur och ordning. Om du lyckas överleva obemärkt, bör du tjäna Sai inom en omgång eller två. Det är så enkelt!

Ser man längre tillbaka till mellansäsongsuppdateringen som Raven distribuerade för säsong 5, lanserades den den 9 september 2021 kl. 09:00 PST.

Som den officiella bilden ovan visar, och som framgår av det omfattande Call of Duty-blogginlägget om det, ser uppdateringen ut som att den utan tvekan har tagit lika mycket till bordet som starten av säsong 5 gjorde.

Vi har en komplett uppsättning patch-anteckningar för lanseringen av uppdateringen från Raven Software, och det finns massor att dissekera i dem, inklusive en massa vapenbalansering som förhoppningsvis har tagit bort en del av glansen från sådana som Krig-6 och C58-attacken gevär.

Den största nyheten för spelet totalt sett tror vi kommer att vara The Numbers, ett evenemang i spelet som startade den 21 september, som Warzone har lett fram till under lång tid. Det tar de sändningsstationer som har dykt upp runt kartan i spel.

Vi fick också två tidsbegränsade spellägen - Clash och Iron Trials 84. Den första är en 50v50 deathmatch som vi har spelat tidigare i Warzone.

Den andra, Iron Trials, är mer intressant, med en förhöjd hälsopool och snabbare regenerering som gör att hela spelet känns väldigt annorlunda. Det finns inga gratis laddningssänkningar, priserna höjs och Gulag är endast avskalat till enkla vapen. Vinnare i detta läge kan tjäna ett speciellt visitkort.

Uppdateringen ger nya operatörer att testa också - tillsammans med Hudson från Black Ops Cold War-kampanjen är den stora nyheten att Judge Dredd har kommit till Warzone. Skinn till Beck kommer i färg och svartvita versioner, och paketet har kommit till butiken med Dredds varumärke futuristiska vapen i släptåg. Gör dig redo att se lagen köra runt om i Verdansk, om tidigare tie-in skinn är något att gå efter.

Går man tillbaka i tiden lite så är det inte så länge sedan den här säsongen startade. Först ut, nyckeltiden - Säsong 5 började den 12 augusti 2021, och säsongen ser ut att pågå i ungefär två månader, med Battle Pass som startar med en aktiv nedräkning på 57 dagar.

Säsong 5 har inte medfört de mest gigantiska förändringar som Warzone har sett, det är rättvist att säga. Här är alla detaljer.

Vi har ett par nya vapen, förutom Tec-9-maskinpistolen, inklusive EM2-geväret och Marshal-pistolen (plus Cane-närstridsalternativet). Tec-9 och EM2 kommer att vara upplåsbara i stridspasset när det kommer ut, även om vi också förväntar oss att se några ritningar i butikens tidiga dörrar.

Den större nyheten är tillägget av två nya Warzone-specifika förmåner. Den första, Tempered, gör dig snabbare att rusta upp genom att varje platta har 75 rustningspunkter, så att ditt maximala är två istället för en. Den fyller också på din rustning när du först utrustar den från ett laddningsfall. Det kan vara stort för snabbare återställning under ett slagsmål. Det är dock i samma plats som Ghost och High Alert, så vi kan tänka oss att det kommer att vara ett nischval.

Den andra är Combat Scout, som kommer att live-pinga och lyfta fram alla fiender du gör skada på för ditt lag - det här kan vara bra för att spela med slumpmässiga lagkamrater, eftersom kommunikation kan vara en utmaning, medan mer erfarna lag kan se det som en lite överflödig.

Samtidigt har High Alert uppdaterats för att motverka Dead Silence genom att förneka dess effekter, och Cold-Blooded har också justerats för att motverka Combat Scout.

Kartuppdateringen för den här säsongen ser minimal ut, med nya mobila sändningsstationer prickade runt Verdansk som skickar ut koderna som Kitsune satte live i filmtrailern, men vi får åtminstone ytterligare en ny gulag, baserad på multiplayer-kartan Rush.

Strax efter att den startade stod säsong fem värd för ett stort evenemang kallat The Battle for Verdansk för att tillkännage Call of Duty Vanguard - evenemanget såg spelare som kämpade tillsammans för att förstöra ett bepansrat tåg och tjäna kosmetiska belöningar, innan de debuterade Vanguards första fullständiga trailer.

Det kanske inte är allt, dock - vi vet också att det finns en händelse som heter The Numbers planerad, som till synes är skild från den senaste händelsen. Det betyder förhoppningsvis att vi är inne på ett nytt riktigt liveevent någon gång.

Med tanke på att Vanguard kommer att ta med en ny karta helt och hållet, kan det till och med betyda att vi får någon sorts händelse för att säga ett sista farväl till Verdansk (även om dess faktiska förstörelse redan skett längre fram i tidslinjen).

Säsong 4 Reloaded, den tidigare patchen, var inte heller en stor uppdatering på innehållssidan – det fanns ett nytt vapen, OTs 9 SMG, och ett Mace-alternativ för närstridsfans, plus en ny operatör, Weaver.

Vi vet också att de röda dörrarna som lades till i säsong 4 kan bli mer komplicerade, men inte exakt hur. En sak som de kommer att få är den sällsynta chansen att ge en ny killstreak, vaktpistolen, som kommer att skanna och skjuta fiender i en minut när du väl sätter in den.

Det skulle kunna skaka upp metan lite, och vi får hoppas att den är balanserad och genuint knapphändig. Utöver det kommer det verkliga köttet av denna uppdatering för angelägna spelare i form av svepande balansförändringar till ett stort antal vapen i spelet.

Uppdateringen av #Warzone Season Four Reloaded släpps snart!



Innehåller olika spelförändringar, buggfixar, ett stort gammalt vapenbalanspass, nya tillgänglighetsfunktioner och mer.



Patch-anteckningarna finns här: https://t.co/rTxbRBzJiA



Skärmdumpar i tråden nedan: pic.twitter.com/O5coHGDeFm — Raven Software (@RavenSoftware) 15 juli 2021

Du kan se hela utbudet av buffs och nerfs i de omfattande patch-anteckningarna, men kort sagt, det ser ut som att Raven Software håller på sitt löfte att förlänga tiden för att döda i Warzone från dess tidigare brutala nivåer.

Det finns stora förändringar av skademultiplikatorer på massor av automatgevär och SMG i synnerhet, och det ska bli intressant att se vad det gör med metan under de kommande veckorna.

När vi ser tillbaka på säsong 4:s huvudlansering, detaljerade Raven Software de viktigaste förändringarna som kom som en del av uppdateringen, och det fanns absolut massor av punkter att kolla in.

Uppdateringen av #Warzone Season Four släpps snart!



Nytt Battle Pass, nya operatörer, nya vapen, nya POIs och...



Patch-anteckningarna finns här: https://t.co/lL99ezRul4



Skärmdumpar i tråden nedan: — Raven Software (@RavenSoftware) 17 juni 2021

Den största visuella förändringen var ankomsten av en mängd kraschade satelliter på olika ställen runt Verdansk-kartan, vilket gav några intressanta täck- och stridsmöjligheter. Dessutom kom det ett nytt fordon för allra första gången sedan lanseringen - en smutscykel som är perfekt för en ensam förare med en passagerare.

Det fanns också en ny gulag-karta, vilket var välkommet - den är baserad på den centrala delen av multiplayer-kartan Kapad, så kommer att vara bekant för några i layouten. Äntligen började Black Ops-seriens röda signaturdörrar dyka upp runt Verdansk, och slängde spelare runt för att belöna byten.

Vi fick också nya operatörer, som vanligt: Jackal och Salah. De tog med nya vapen att leka med också, i form av automatgeväret C58, MG 82 LMG och en smygande spikpistol. Det fanns också ett säsongsbetonat evenemang som heter Groundfall som gav några utmaningar och kosmetiska belöningar för en vecka eller två.

Stora nyheter fanns också på den tekniska fronten för PS5-spelare - spelet lade äntligen till stöd för 120Hz-skärmar för förbättrade bildhastigheter, som Series X. Vi hade haft intrycket att detta inte skulle komma förrän en fullständig inbyggd PS5-version så småningom släppt, men Raven verkar ha knäckt koden på något sätt.

Kanske mest intressant av allt, det ser ut som att vi äntligen har fått en stor anpassning till den mycket hatade Roze-huden, Rook - dess helt svarta fördel verkar ha rakats bort av ett nytt gråare färgschema. Vi hoppas att folk inte bara migrerar till en ny svettig hud om denna förändring verkligen fungerar!

Ser man längre tillbaka, kan Warzones säsong 3-uppdatering ha varit betydande, men det lämnade fortfarande mycket kvar att fixa och uppdatera, så Raven Software väntade inte för länge med att ta med en betydande mellansäsongsuppdatering.

Patchen kom med lite nytt innehåll, inklusive att låsa upp nya AMP63 SMG, som spelare hade sett fram emot att utrusta och höja nivån på.

Det mest pressande är dock att Reloaded-uppdateringen gav en ny innehållsminskning med fokus på ett par actionikoner från 80-talet - Rambo och Die Hards John McClane. Trailern nedan ger en bra känsla av galenskapen som startade innan evenemanget avslutades.

Det fanns en last att sjunka in i, inklusive ankomsten av Die Hards Nakatomi Plaza i Downtown med en mängd nya mindre mål att slutföra i och runt den. Det är det högsta tornet någonsin i Warzone, så prickskytte är fortfarande enormt roligt från sin topp.

Du kan hitta alla detaljer på Call of Duty-bloggen , tillsammans med Ravens mer detaljerade mekaniska patch-anteckningar.

Wraith säger att hon kommer att se dig i säsong tre...



Gör dig ett namn redan från början i säsong tre av #BlackOpsColdWar och #Warzone .



Få all information om säsong tre här: https://t.co/GHu7htmrZP pic.twitter.com/Jogklct3Ge — Call of Duty (@CallofDuty) 19 april 2021

När man ser tillbaka på när säsong 3 startade, innebar den många förändringar i formeln som har gjort Warzone så populär, med många olika element att ta hänsyn till.

Warzone-spelare har väntat i evigheter på att kunna utforska en ny karta i full storlek för spelet, med den mindre Resurgence Island-kartan som inte är tillräckligt stor för att verkligen räknas för mycket. Under lång tid var det vanliga antagandet att vi skulle få en karta i Uralbergen, vilket skulle ta in ett gäng multiplayer-platser som var satta i den lokalen.

De senaste läckorna har dock indikerat att denna karta lades på hyllan för ett tag sedan, till förmån för den nya versionen av Verdansk som ersatte den nuvarande kartan i början av säsong 3. Denna, som vi nu vet, utspelar sig på 1980-talet, vilket knyter samman spelet in i tidslinjen som används av Call of Duty Black Ops: Cold War.

Kartans layout är i stort sett densamma, men viktiga landmärken är märkbart olika, med en mindre bebyggd centrum, en stadion är mer en byggarbetsplats och ingen damm alls - istället finns det en hög bro att navigera nu istället, tillsammans med en Summit installation. Det finns mycket mer att utforska också, så det kommer att ta ett tag för alla att vänja sig vid varje förändring.