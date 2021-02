Call of Duty Mobile säsong 2: Ny karta detaljerad, nytt vapen inkommande

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile har börjat reta sin nästa uppdatering och delar ett par saftiga detaljer om vad man kan förvänta sig när Call of Duty säsong 2 landar.

Du kommer ihåg att numreringen av säsonger återställdes, med säsong 1, New Order, snarare än att ha säsong 14. Det betyder att nästa säsong för 2021 blir säsong 2.

Här är allt du behöver veta om nästa säsong för Call of Duty Mobile .

Nästa säsong av Call of Duty Mobile förväntas starta den 11 mars.

Vi förväntar oss en uppdatering av spelet något innan detta, med det aktuella säsong 1 Battle Pass som löper ut den 10 mars.

De officiella retorna har börjat för nästa säsong av Call of Duty Mobile och avslöjar några saftiga detaljer om vad man kan förvänta sig. Vi fortsätter att uppdatera när nya detaljer släpps eller ryktas.

Det verkar som att AS VAL kommer att läggas till i spelet. AS VAL är ett ryskt gevär med en integrerad supressor, designad för smyg men med stor stoppkraft. Det introducerades först i Call of Duty: Modern Warfare.

Ett nytt vapen är på väg!

Kan du gissa vad det är?



Kommer nästa säsong av #CODMobile pic.twitter.com/ZNJDu1Xeif - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 21 februari 2021

Vi har också sett en bekräftelse på att en ny karta kommer att läggas till - Shoot House. Återigen är detta en Modern Warfare-karta, designad för MP-spel. Det är ett dödshus, så utformat för snabbare åtgärder.

Ljud PÅ och tänk på dammet.



Kommer nästa säsong av #CODMobile ! pic.twitter.com/a88bVljbxY - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 20 februari 2021

Tidigare hade utvecklarna bekräftat att den klassiska Nuketown-kartan skulle återvända till spelet. Under vintermånaderna har Nuketown Ryssland ersatt den normala Nuketown-kartan - även om det inte finns någon bekräftelse på när denna omkoppling kommer att äga rum.

Här är en snabb påminnelse om tilläggen för den senaste säsongen:

Ny original MP-karta - Återkrav

Nya karaktärer - Karaktärer med ny ordning som avslöjas vid säsongslanseringen

Nytt Battle Royale-läge - Blitz (40-spelarläge)

Ny operatörsfärdighet - Gravity Vortex Gun

Ny BR-klass - Desperado

Två nya funktionella vapen - Assault Rifle - FR .556, Marksman Rifle - SKS

Nya MP-lägen - 3v3 Gunfight, 20-Player Attack of the Undead

Säsong 1: New Order Battle Pass - Nya karaktärer, vapen, föremål och mer

Marquee Event - Fight for Humanity

Nya säsongsmässiga utmaningar

Olika uppdateringar av gränssnittet, vapenbalans och speloptimeringar

