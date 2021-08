Call of Duty Mobile Säsong 7: Nya vapen och kartor retade

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile säsong 6 The Heat är halvvägs och vi är redo för början av säsong 7 senare under månaden.

Du kommer ihåg att antalet säsonger återställdes med säsong 1, ny ordning, snarare än att ha säsong 14. Nästa säsong för 2021 blir säsong 7.

Här är allt du behöver veta om nästa säsong av Call of Duty Mobile .

Nästa säsong av Call of Duty Mobile kommer sannolikt att starta den 26 augusti, vilket är när säsong 6 dagliga inloggningar avslutas. Det finns ingen bekräftelse på detta datum och ibland finns det en liten variation i det faktiska startdatumet.

Vi har börjat se några retningar för vad vi kan förvänta oss, med en antydan om att klostret kommer att läggas till under säsong 7.

Det är en ganska vacker scen!

Minus damm och rök.



Men det kommer att bli klart och klart för dig när det är dags. Kommer snart till #CODMobile !

Klosterkartan dök först upp i den kinesiska beta och det finns lite spel som vi kan se tack vare YouTube. Denna karta har också varit på den offentliga testbyggnaden tidigare och nu ser det ut som att den är inställd för säsong 7.

Kartan flaggas som en flerspelarkarta.

Vi är säkra på att det kommer att läggas till en annan karta.

Activision har tappat en enorm retning, som visar upp ett stort utbud av vapen, varav några finns i COD: M redan och några inte, vilket tyder på att det finns några luckor som ska stoppas.

Så du säger att du har använt alla dessa vapen tidigare?

Är du säker på det?



Kommer snart till #CODMobile !

Det finns ett par vapen här som inte ingår ännu. En av dem är Hades, LMG, och den andra är en armborst.

Säsong 6 startade den 30 juli, gjorde ett par introduktioner men drev också tillbaka zombiernas historia i fokus.

Vi har sett de nya kartorna för säsong 6 och slummen kommer. I bilden retas nedan kan du se en reflektion av statyn på den centrala innergården. Slummen uppträdde först i Black Ops 2.

En lång väg från havet.



Kommer snart till #CODMobile .

Tidigare hade det bekräftats av utvecklarna att den klassiska Nuketown -kartan skulle återvända till spelet. Under vintermånaderna ersatte Nuketown Ryssland den normala Nuketown -kartan - med ett namn som The Heat, är det dags att tina Nuketown och återgå till den ursprungliga kartan - välkommen tillbaka!

Stack - från Modern Warfare - har också gjort sitt sätt att CODM, det här är en liten karta, så du hittar den tillgänglig för saker som 1v1 -matchningar.

Det kommer två nya vapen under säsong 6 av Call of Duty Mobile.

Klassificerad sändning förbereder för transitering.



Kommer snart till #CODMobile .

Maskinpistolen är MX9, vilket bidrar till det stora utbudet som redan erbjuds.

Skytten gevär är Rytec AMR. Detta är ett halvautomatiskt prickskyttegevär med 0,50 kaliber. Det betyder att det är bra för ett skott dödar, men med en liten tidning måste du se till att du får det skottet på målet.

Det kommer också att finnas en machete och skiftnyckel som närstridsvapen - och det finns en drönarsvärm som ett resultat.

För en tid sedan bekräftade Activision att zombiekartan, Shi No Numa, återvände till den kinesiska versionen av spelet - och att zombies kommer att återvända till Call of Duty Mobile "senare under året". Det ser ut som att säsong 6 är den returen.

Om du kommer ihåg tappades zombielementet i mars 2020 - för ett år sedan - med Activision som då sa att det inte uppfyllde förväntningarna.

Det har nu kommit en kort teaservideo från Activision som pekar på att zombies återvänder till Call of Duty Mobile.

Detta verkar vara Sakura från Battle Royale Isolated -kartan, och det ser ut som om vi kommer att få ett spelläge som heter Undead Seige, enligt CharlieIntel . Detta kommer att vara ett Battle Royale -spel, där du måste överleva i fem dagar och nätter.

Det är där tornen kommer in - från den planritningen som vi nämnde - eftersom du måste ställa in en defensiv omkrets för att överleva. En ny trailer har dykt upp och visar upp och bekräftar alla dessa detaljer.

Det finns ett äldre rykte som fortfarande finns där ute - det finns platser i laddningen av en ny beta där du eventuellt kan ändra vissa delar av din karaktärshud.

Det finns massor av ryggsäckar, men de andra platserna har ofta inte använts. I Community Update 6 maj nämndes det att dessa skulle användas i nästa uppdatering, vilket tyder på att du kommer att kunna få unika hjälmar och kroppsartiklar för att anpassa dina karaktärer ytterligare - men hittills har vi inte sett detta hända.

Det finns ett vattentema, med karaktärer och Battle Pass -element som är relaterade till det, så det är lämpligt att några av de nya kartorna passar in i vatten - du har ett par bryggor inkommande.

Den första stora retningen badades i solnedgången och var helt klart en brygga - och det är det faktiskt, med den nya Suldal hamnkartan bekräftad. Detta är en medelstor karta som är utformad för 5v5 och 10v10 gameplay, och du hittar trånga utrymmen, leveranslådor och massor av CQB-action. Suldal hamnkarta fanns i den ursprungliga Call of Duty.

Nästa teaser var för Docks, som lätt kände igen och nu bekräftades.

Detta är helt klart MW19 Gunfight -kartan som ligger i London -hamnen. Det är en liten karta.

När vi flyttar från bryggorna får vi Aniyah Incursion från Modern Warfare. Detta låter dig se det lyxiga interiören i palatset med löpande strider genom de olika rummen, liksom på de omgivande grunderna. Det kommer att finnas i 10v10 -strider, såväl som nytt Ground Mission -läge och Attack of the Dead.

Det kommer två nya vapen under säsong 5.

Rensa sedan rädda ...

& det blir så gott som nytt!



Kommer snart till #CODMobile !

Det har inte sagts mycket om det första av dessa, men det är Shorty -hagelgeväret som du kommer att klara av en säsongsutmaning.

Det andra vapnet är CR-56 AMAX och det har bekräftats och detta kommer att låsas upp i gratis stridspass på nivå 21.

Även om det inte är ett vapen, finns det en ny Operator Skill - K9 -enheten - som du kan låsa upp på nivå 14.

Det kommer också att finnas en Gung-Ho-förmån för att få en hastighetsökning och bättre färdigheter när du springer. Det kommer också att finnas en Time Traveler -klass i Battle Royale så att du kan hoppa tillbaka i tiden, vilket du kan se fungera i videon nedan.

Spellägen kommer att ta en twist på några som vi har sett tidigare. Vi har redan upptäckt återkomsten av 10v10 multiplayer, vilket är mycket välkommet, med de nya kartorna som också ger fler skäl att spela på.

Cranked: Confirmed är exakt vad det låter som, Cranked and Kill Confirmed mosade ihop till ett nytt spelläge, medan Ground Mission är en 10v10 -version av Domination, med fem fångstpunkter, vilket låter ganska knepigt.

Den nya temahändelsen är Sea of Steel, där du måste välja en sida i marinstriden. Som med andra sådana evenemang handlar det mest om att spela spelet och sedan se vad du får i slutet tack vare evenemanget.

Det har nu bekräftats vad som kommer till säsong 4 av Call of Duty Mobile, som kallas Spurned and Burned. Det är ett vilda västern-tema, och det finns en koppling till det med introduktionen av ett nytt Winchester-actiongevär (alltid associerat med vilda västern), nya 1v1-dueller samt karaktärer från det gamla västern, om det är din grej .

Den 20 maj såg vi uppdateringen för spelet, och det tog 80 -talets actionhjältar för att få folk igång och för lite kul mellan säsonger.

Det har varit mycket retande kring detta, introduktionen av 80 -talets hjältar till Call of Duty - och inte bara Mobile, utan Warzone och Cold War också. Tillägget av Rambo var den första stora retningen och ganska uppenbar, men den andra retningen har varit för John McClane från Die Hard. Dessa kom i 20 maj -uppdateringen, med både Rambo och John McClane att köpa i butiken, samt ett spelläge där du kan bli dessa karaktärer för en kort tid.

De är väldigt OP och det är lite roligt, men vi misstänker att de flesta som vill ha dessa karaktärer kommer att betala för dem.

Glas, vem ger ett skit om glas? pic.twitter.com/aiR1Xx2SKO - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 14 maj 2021

Den nya bekräftade kartan är Dome. Detta är en flerspelarkarta som sågs i Modern Warfare 3, en liten karta baserad runt en Nato -bas, kupolen är en gammal radarkupol.

Sökande...

Signal hittad!



Kommer under nästa säsong till #CODMobile

Med Nakatomi Plaza -byggnaden som visas på en av teaserbilderna - liksom hänvisningen till glas från Die Hard - finns det vissa spekulationer om att vi kunde se något baserat på Nakatomi Plaza i säsong 4, för att ge John McClane någonstans att visa upp sina färdigheter . Detta verkar inte vara med i spelet, men byggnaden ligger på Verdansk -kartan i Warzone.

Det kommer två nya vapen under säsong 4, båda bekräftade. Det är ett nytt gevär och ett nytt LMG. Det finns också en uppdatering till Gunsmith, så du kommer att se ganska stora förändringar där.

LMG är Holger 26, varav det också kommer att finnas en mytisk version. Holger 26 kommer senare under säsong 4.

NY LMG -VARNING

Holger 26 går med i #CODMobile -laddningen!



Holger 26 går med i #CODMobile -laddningen!

Kommer att finnas tillgänglig för en säsongsutmaning under säsong 4, lansering den 26/5 klockan 17.00 PT!

Det nya geväret är MK2, ett skyttgevär, som ser ut att bli väldigt roligt. Det kommer att låsas upp på nivå 21.

Snabba skott + exakt mål = total dominans!



Det nya vapnet, MK2, går med i Marksman -utlastningsfamiljen och släpps som en del av säsong 4 Battle Pass i #CODMobile !



Det nya vapnet, MK2, går med i Marksman -utlastningsfamiljen och släpps som en del av säsong 4 Battle Pass i #CODMobile !

Lansering senare i veckan!

Inte helt ett vapen, men det finns en ny Scorestreak, Hawk X3 som är en annan drönare du kan använda för att flyga över din fiende och peppa dem med skottlossning. Detta kommer att låsas upp på nivå 14.

Gör dig redo att ta himlen, HAWK X3 -poängserien är på väg i säsong 4 av #CODMobile !



Fjärrstyrd

Maskinpistol med obegränsade kulor



Ta det i den kommande Battlepass -säsongen 4!

Det kommer också att finnas en hjärtslagssensor som du kan utrusta för att spåra din fiende och senare under säsongen kommer du att kunna tjäna ett Sickle -närstridsvapen i ett presenterat evenemang.

Det stora tillskottet i säsong 4 blir Clan Wars. Detta är utformat för att förstärka klansystemet i spelet och få fler människor att delta i klaner. Detta kommer att köras tillsammans med rankade matcher, med klaner som tävlar om att vinna priser och tjäna klanvaluta som kan spenderas i klanbutiken för speciella föremål.

Det finns också Wild West -temaversioner av andra spellägen, så Capture the Gold är i princip Capture the Flag.

Säsong 3 är nu live och här är allt som den innehåller.

Det har bekräftats att PP19 Bizon kommer att ta sig till Call of Duty Mobile. Detta är en populär SMG i PUBG Mobile, så det är fantastiskt att se det visas i mobilversionen av Call of Duty. Bizon är mest känd för sin höga eldhastighet och stora magasinkapacitet, så kommer sannolikt att bli en vinnare på små kartor i närstrid.

Ser bekant ut?

Kan du gissa vilket vapen detta är?



Du kan förvänta dig att den kommer under nästa säsong av #CODMobile !

Detta är inte det enda nya vapnet vi förväntar oss. Det har bekräftats att det också kommer att visas ett nytt sekundärt vapen under säsong 3 och att pistolen har avslöjats.

En ny pistol tar sig till nästa säsong!

Kan du gissa vad det är?



Kommer snart till #CODMobile !

Det är Renetti, mest känd för att den kommer att avfyra tre-runda skurar med rätt fäste. Det är en 9 mm pistol och vi kan se att det kommer att bli populärt bland dem som vill ha en snabb eldhastighet från ett sekundärt vapen, även om vi misstänker att du måste utveckla det här vapnet i Gunsmith för att få ut det bästa av det.

Utöver dessa nya vapen kommer det att finnas en Overclock Perk för att öka hastigheten på Operator Skill -laddningar.

Bekräftad för säsong 3 är en ny karta som heter Coastal. Detta är en liten karta för multiplayer -spel och finns för närvarande i den kinesiska versionen av CODM. Det har utformats speciellt för Search & Destroy multiplayer -spel.

Det finns en blandning av inomhus- och utomhusplatser på den här kartan så det ska vara jätteroligt.

Du kommer också att märka att det finns ett röstmeddelande om den här officiella retningen. Detta anses vara Hidora Kais röst, med vissa spekulationer om att du kommer att kunna få Kai på gratis Battle Pass.

Säsong 3 av Call of Duty Mobile kommer också att ta Oasis -kartan till mobilspelet. Det sågs först i Modern Warfare 3.

Detta är baserat på ett exklusivt hotell i Dubai.

På spellistan för säsong 3 finns Swords & Stones och Night Mode 2.0. I Swords & Stones har du närstridsvapen och granater för att passa in i Samuari -temat.

Nattläge kommer att se tillbaka nattsynsglasögon, även om det ser ut som att vridningen här kommer att vara begränsad avgift på de Google.

AS VAL lades till i spelet. AS VAL är ett ryskt gevär med en integrerad supressor, designad för stealth men med stor stoppkraft. Det introducerades först i Call of Duty: Modern Warfare. AS VAL är en gratis Battle Pass -belöning.

Nytt vapen redo att sätta in!

Få gratis i Battle Pass -säsong 2!



Kommer till #CODMobile den här veckan!

Ovanpå AS VAL introducerade säsong 2 ett annat skjutvapen - SP -R 208, tidigare sett i Warzone. Detta är ett populärt vapen, på grund av kraften och laddningshastigheten, medan bultåtgärden är snabbare än de flesta andra bultaktionsgevär i spelet. Det borde visa sig vara ett populärt val för kartor som Crossfire.

SP-R 208 är en eventbelöning, så du måste klara alla utmaningar för att lägga till den i ditt vapenrum.

Sa någon ... MER?

Ett nytt vapen kommer och du kanske känner igen det ... kan du gissa vad det är?



Kommer under nästa säsong av #CODMobile !

Utöver de nya vapnen finns det också en ny poängserie - Napalm. Du kommer att kunna återuppleva Vietnamvibbarna med luftstöd och regna eld på dina fiender.

Ring för luftstöd!

Distribuera nya Scorestreak, Napalm för att rensa fiender på din väg!



Kommer till #CODMobile nästa vecka som en del av Battle 2 -säsong 2!

En ny karta har lagts till - Shoot House. Återigen är detta en Modern Warfare -karta, designad för MP -spel. Det är ett kill house, så utformat för snabbare action.

Ljud PÅ och tänk på dammet.



Kommer under nästa säsong av #CODMobile !

Activision har publicerat en fullständig blogg på kartan med detaljerad layout och några saker att tänka på. Det är en liten karta utformad för intensivt spel, men tillräckligt varierad för att ge många roliga alternativ.

Shoot House kommer att vara tillgängligt för Team Death Match, Domination, Hard Point, Kill Confirmed och mer.

Activision

Leverans från Modern Warfare har anslutit sig till Call of Duty: Mobile.

Detta ersatte Shipment 1944 -kartan, även om det bara kan vara under en begränsad tid.

Du gissade det ... och det kommer!



Ny flerspelarkarta, leveransen är på väg och anländer till #CODMobile som en del av säsong 2!

Kartan är i huvudsak samma layout som 1944 års karta, men de öppna behållarna på toppen och botten var raka i Modern Warfare snarare än vinklade, vilket innebär att du kan skjuta rakt igenom.

Utöver de nya kartorna och vapnen finns det ett nytt spelläge - Gunfight Sniper. Detta kommer att innehålla sex spelare och sex omgångar, som prickskyttar, men de listade kartorna är alla små - bur, leverans, tall, kung, etc.

Precision är nyckeln ...

Men en liten trick -shot -magi skadar inte heller



Nytt läge, Gunfight Sniper kommer till #CODMobile i säsong 2!

Det finns också Tank Battle som en ny modell i Battle Royale. Vi har sett stridsvagnar i battle royale under en tid, men saker kommer att växla för mycket mer stridsvagn.

Detta kommer att vara ett rankat läge och du måste samla komponenterna för att skapa en tank - chassi, motor, rustning, primära och sekundära vapen. Naturligtvis finns det en hel samling antitankvapen också! Det finns tre olika tankritningar.

Börja TANK -galenskapen!

Nytt läge, Tank Battle läggs till i Battle Royale -rotationen.



Kommer till #CODMobile i säsong 2!

En ny lastbil har också lagts till för battle royale.

Här är en snabb påminnelse om tilläggen för säsong 1:

Ny original MP -karta - Återta

Nya karaktärer-Nya karaktärer med tema som kommer att avslöjas vid säsongslanseringen

Nytt Battle Royale-läge-Blitz (40-spelare-läge)

Ny operatörskunskap - Gravity Vortex Gun

Ny BR -klass - Desperado

Två nya funktionsvapen - Assault Rifle - FR .556, Marksman Rifle - SKS

Nya MP-lägen-3v3 Gunfight, 20-spelare attack av odöda

Säsong 1: New Order Battle Pass - Nya karaktärer, vapen, saker och mer

Marquee Event - Fight for Humanity

Nya säsongsutmaningar

Olika UI -uppdateringar, vapenbalans och speloptimeringar