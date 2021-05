Tips och tricks för Call of Duty Mobile: Hur man spelar och vinner

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile ger en rejäl blandning av action, både i multiplayer- och Battle Royale-spel.

Men om du är ny i spelet finns det mycket att ta in för att komma igång och få dig att vinna matcher och öka din XP. Så låt oss dyka in i hur du kan få ut mesta möjliga av Call of Duty: Mobile i våra omfattande tips och tricks.

Call of Duty Mobile-systemkrav för iPhone: Kräver iOS 9 eller senare, fungerar på telefoner från iPhone 5S och uppåt; fungerar på iPad Air och framåt; fungerar på iPod touch (6 och 7 gener)

Kräver iOS 9 eller senare, fungerar på telefoner från iPhone 5S och uppåt; fungerar på iPad Air och framåt; fungerar på iPod touch (6 och 7 gener) Call of Duty Mobile-systemkrav för Android: Kräver Android 5.1 eller senare och din telefon behöver minst 2 GB RAM-minne.

Förbered enhetslagring: Du behöver cirka 1,6 GB lagringsutrymme för att installera CoD: Mobile och för speldata, så du kan behöva rensa bort något. Om du har rätt vid gränsen kommer din telefon inte att fungera lika bra, och det här är ett krävande spel.

Stäng av bakgrundsaktiviteter och varningar: Om du har ett spelläge på din enhet är det nu dags att använda det för att minska aviseringar du inte vill ha och för att döda andra processer som kan sänka telefonens prestanda. För att få ut det bästa av CoD: M behöver du att din telefon fungerar så bra den kan.

Använd Facebook eller Call of Duty-kontoinloggning: Tyvärr finns det inget användarnamn / lösenord, du måste använda Facebook, ditt Call of Duty Activision-konto eller spela som gäst. Om du använder Facebook-inloggning kommer du då att kunna flytta din profil till en annan enhet om du får en ny telefon eller vill spela på en surfplatta till exempel, som du gör med ett Activision-konto.

Proffstips: Ibland finns det incitament för att använda en annan typ av inloggning - kanske kan du få en annan karaktär för att ansluta till ditt Call of Duty-konto, vilket är värt att se upp för.

Anslut dina hörlurar: Soundtracket till Call of Duty: Mobile är utmärkt - och det hjälper dig också att bli mer medveten om vad som händer omkring dig. Du kommer att kunna hitta fotspår, lyssna efter hostan hos ett tyst prickskyttegevär och mycket mer om du kan höra dem tydligt. Att spela med hörlurar är ett proffs - eller vrid högtalarna högt om du har stereohögtalare.

Du behöver en internetanslutning: Ja, eftersom det här är live multiplayer finns det inget offline-läge - du måste vara ansluten för att spela. Titta på din datatillägg eller håll dig till Wi-Fi, även om spelet faktiskt inte använder mycket data.

Hjälp, mitt spel är laggy !: Om du verkar frysa eller upprepade gånger flyttar över samma område beror det förmodligen på att din anslutning tappar. Försök att slå på eller stänga av Wi-Fi eller starta om din router eller telefon för att lösa problemet. Ibland byter vi till mobildata när Wi-Fi spelar upp.

Öka ljusstyrkan: Det du ser är vad du skjuter. Ju ljusare desto bättre, så stäng av automatisk ljusstyrka, skruva upp nivåerna och se till att "nattläge" eller "blått ljusfilter" inte är på, eftersom det kommer att skeva visuellt. Om du har ett spelläge på din telefon, få det att koppla bort autoljushet.

Anslut din Xbox- eller PS4-kontroller: Du kan ansluta en konsolkontroll för att spela på din mobil. Du kommer att paras ihop med andra som använder kontroller när du spelar, så att du inte får en orättvis fördel. Anslut först styrenheten till din enhet via Bluetooth, gå sedan till inställningar> styrenhet och du kan se när styrenheten är ansluten och anpassa saker.

Det finns en mängd inställningar och alternativ för Call of Duty: Mobile och det bästa beror mycket på hur du gillar att spela och vilken telefon eller surfplatta du spelar på. Det är värt att ta sig tid att testa alla alternativ.

Välj avancerat läge: Det finns två kontrollmetoder, enkla eller avancerade som du kommer att presenteras i början av spelet. Enkelt är autofire när du pekar på någon, men Advanced ger dig full kontroll och det är det senare du bör välja - även om det innebär att få lite mer övning. Du kommer aldrig någonstans på enkla kontroller.

Anpassa dina kontroller: Från lobbyn, tryck på inställningskuggen så öppnas alla inställningar för spelet. I kontroller har du alternativet Enkel och avancerad, som ovan, men i avancerad har du anpassningsknappen - tryck på den här och du kan dra kontrollelement till nya platser. Var medveten om att multiplayer och battle royale har lite olika dockor, så anpassa båda.

Aktivera benägen knapp för att aktivera dropshotting: En nyligen gjord ändring som tillägget till alternativet att gå direkt till benägen (liggande) snarare än att behöva trycka länge på huk-knappen. Den benägna knappen är avstängd som standard, men om du slår på den kan du släppa till marken och fortsätta slåss - ett drag som kallas dropshotting. Det är populärt i PUBG och det blir väldigt vanligt i COD: M sedan det tillägget av det nya kontrollalternativet. Alternativen finns i inställningar> grundläggande kontroller> dölj benägen knapp.

Ändra fotograferingsläge: I samma område som ovan, i Advanced, kan du ändra hur olika vapentyper skjuter. Du kan skjuta från höften, sikta ner sevärdheter (ADS) eller välja anpassad. Detta gör att du kan ändra vapengruppernas beteende - så att du kan skjuta hagelgevär från höften, till exempel (vilket är värt att göra).

Ändra grafikkvaliteten: Enheten upptäcker automatiskt inställningarna för din telefon vid första start, men om du vill ändra dem trycker du på Ljud och grafik i inställningarna. Här kan du välja kvalitet och bildhastighet, samt andra alternativ. Spela runt för att få det smidigaste spelet du kan, för att ställa in det för högt kommer att orsaka problem om det blir ryckigt. Det är här du hittar Ultra-läge - 120Hz - men var medveten om att det kan släppa den grafiska kvaliteten för att spela med den snabbaste bildfrekvensen.

Justera känsligheten: Olika enheter svarar lite annorlunda och i Sensitivity kan du ändra inställningarna för hur du rör dig samt hur känsliga rörelser är genom scopes med hjälp av telefonens gyroskop. Dessa kan också ändras för multiplayer och battle royale separat - samt ändras för individuella förstoringar, eftersom du kanske vill ha mer känslighet vid lägre zoom och lägre känslighet för högre zoom för att hålla den stabil.

Testa dina inställningar med Practice vs AI: Gå in i multiplayer och tryck på valknappen (strax ovanför start) för att välja speltyp. Här ser du "öva" och "öva mot AI". Detta är ett utmärkt sätt att testa vapen, inställningar och kontroller för att se hur de känner och om det kommer att fungera för dig.

Titta på dina vänner spela: Du kan titta på vad dina vänner gör genom att gå in i din vänlista och knacka på ögonknappen - du kan se dem spela i realtid.

Call of Duty: Mobile är uppdelad i två stora avsnitt. De är multiplayer och Battle Royale. Även om kontrollerna i stort sett är lika och bilderna är desamma, så är det i princip olika spelformer. Zombie-läget har nu tagits bort och är inte längre tillgängligt.

Det finns ett antal olika flerspelarkartor och lägen att spela. Kärnlägena är Frontline, Team Deathmatch, Domination, Search & Destroy, Gunfight, Kill Confirmed, Hardpoint, Free for All.

Sedan finns det speciella lägen med funktioner - till exempel - Avstängning - Halloween, Endast Sniper, Gun Game, Prop Hunt. Det finns incitament för att spela alla typer, så håll ögonen på Battle Pass för att se var du kan få belöningar. De presenterade lägena kommer och går och ibland debuterar med en ny karta att spela på. Vår favorit är 10 mot 10, när den är tillgänglig, eftersom det är non-stop blodbad.

Kartorna varierar beroende på speltyp och ändras för att passa vilken typ av spel du ska spela: Killhouse, Nuketown, Hijacked, Cage, Rust, Gulag, Shipment 1944, Reclaim, Scrapyard, Oasis, Highrise, Crash, Summit, Crossfire , Avstängning, Terminal, Avfyrningsområde, Hackney Yard, Start, Raid, Meltdown. De första 10 är ganska små, de andra 11 är större och förändrar spelstilen.

Vissa kartor kommer och går, andra tilldelas vissa spellägen, så du kommer inte alltid att ha tillgång till alla kartorna.

Det finns också rankade flerspelarmatcher och dessa kommer att cirkulera mellan spellägen och kartor.

I Battle Royale finns två kartor - Isolerade och Alcatraz - och du kan spela i första eller tredje personperspektiv, du kan spela solo, duo eller lag.

I Battle Royale hoppar du i princip med ingenting, samlar vapen i syfte att vara den sista spelaren eller laget som överlever. Lekområdet minskar gradvis och pressar överlevande spelare till ett tätare område. Det är klassisk Battle Royale.

Spelet har ibland ytterligare lägen - Sniper Challenge där det bara är prickskyttvapen och Warfare, som har 20 lag på motsatta sidor för en variation på BR-spel, men dessa kommer och går.

Även om det är bra att spela spelet och ha kul, finns det ett enormt belöningssystem i Call of Duty: Mobile. Detta kommer i form av händelser och Battle Pass. Det finns en betald och en gratis väg genom detta, båda följer samma tidslinje. De som betalar får tillgång till fler karaktärer, skinn, CP (valuta i spelet), men de på den fria vägen får fortfarande en hel del saker.

Påskynda Battle Pass-framstegen: Du går i huvudsak framåt på Battle Pass genom att spela spelet och vinna Battle Pass XP. Att delta i händelserna kommer dock att påskynda dig längs dig och hjälpa dig att komma till de högre nivåerna snabbare, vilket låser upp fler och bättre belöningar när du gör det.

Titta på händelserna: Händelsessystemet ger lite variation i spelet. Medan du bara kan spela TDM hela tiden om det är vad du vill, ger händelserna variation och genom en rad uppgifter ökar du dina belöningar och Battle Pass-framsteg. Detta inkluderar krediter, Vapen XP, Battle Pass XP, lådor och ibland nya vapen, karaktärer och skinn. Se vad som anges i de säsongsmässiga eller utvalda händelserna och du hittar saker som "Döda 30 fiender med AGR 556 utrustade med alla 5 bilagor". Detta leder dig i princip genom processen, tjänar belöningarna och lägger till chansen att spela alla de nya funktionerna i spelet.

Gunsmith är ett nytt tillskott till Call of Duty: Mobile, så att du kan anpassa dina vapen med massor av tillbehör och skinn. Du måste låsa upp många av alternativen och det görs genom att spela med dessa vapen - eller använda Weapon XP-kort för att höja upp vapnet.

Gunsmith finns i Loadout-avsnittet och för att slutföra vissa händelser måste du använda Gunsmith för att säkerställa att du har rätt antal bilagor på rätt vapen för att gå vidare. Klicka bara på Gunsmith-knappen så kommer du in i området. Vi har skrivit en omfattande guide till Gunsmith här om du vill ha mer information.

Skicka XP till vänner: Vänner har ett antal användningsområden i COD: M och en är en metod för att få fler Weapon XP-kort. Du kan skicka XP till dina vänner i spelet så får du tillbaka Weapon XP. Det är en enkel daglig uppgift som ger dig fler kort så att du kan göra mer i Gunsmith.

Titta på vapenstatistiken: Ändringarna du gör är inte bara för skojs skull - de ändrar vapens egenskaper. Det kan vara noggrannheten, skadan eller rörligheten. Värdena kommer att gå upp (grönt) eller nedåt (rött) för att visa dig vilka ändringar du kommer att göra i det vapnet. Detta låter dig byta vapen för att passa din spelstil - till exempel öka rörligheten om du gillar att spela snabbt och nära, eller öka skador och räckvidd om du är en långsträckt fighter.

Var uppmärksam på Perks: Det är lätt att ignorera Perks eftersom de inte alla har en omedelbar inverkan på vapenegenskaperna - men de kan göra saker som att påskynda ditt magasinbyte eller öka skadorna på ett vapen. En av de mest kraftfulla förmånerna är Akimbo, som låter dig bära två Fennec SMG: er - men det måste man tjäna och låsa upp.

Det finns en mängd vapen i Call of Duty: Mobile och du kan samla och uppgradera dessa vapen, applicera skinn och välja dina laddningar för att spela multiplayer-spel.

Öka din XP för att låsa upp fler belastningar: När du spelar tjänar du XP för att ranka upp - och låsa upp extra belastningsplatser. Du kan ha fem olika lastningar, var och en med primära och sekundära vapen, granater, en operatörsfärdighet och tre förmåner, vilket innebär att du kan välja en annan belastning för olika kartor.

Välj dina vapen klokt: belastningen du bär bestämmer vad du går in i spelet med - och detta kommer att ändras baserat på kartan och speltypen du spelar. Kartor som Killhouse, Hijacked och Nuketown är utmärkta för små och medelstora företag eftersom det är nära håll strid; en karta som Crossfire är utmärkt för vapen med längre räckvidd. Att ha 10 belastningar innebär att du kan ändra under en match för att passa situationen.

Uppgradera dina vapen: Belöningar kan ge dig vapenkort för uppgraderingar och det kan vara allt från att lägga till en räckvidd till att förlänga tunnan. Vapenegenskaperna visar effekterna av de förändringar du gör - och detta kan göra stor skillnad för hur vapnet presterar i spelet. Det är vad Gunsmith handlar om.

Du kan inte riktigt gömma dig i multiplayer: Medan du kan hålla dig utom synhåll, eller hitta ett hörn eller byggnad att lura i, när du spelar multiplayer är de två sidorna åtskilda av fienden som bär röda blinkar på sin uniform. Kamouflage spelar ingen roll i den meningen, eftersom du kan se de röda markeringarna även när du gömmer dig. Du kan upptäckas av en UAV och placeras på kartan - så kom ihåg att du inte är osynlig.

Fortsätt att röra dig: Eftersom du inte kan gömma dig är det din fiende att stanna kvar. Fortsätt att röra så att fienden inte kan rikta dig. En färdighet att bemästra är att skjuta i sidled och samtidigt hålla fienden i sikte. Duck i locket när du tar slut på ammunition, hoppa ut igen för att engagera dig. Det är enkel användning av omslag, men det fungerar riktigt bra.

Använd bilden: Du kan trycka på nedåtknappen när du kör för att skjuta. Detta är oförutsägbart och ger dig en mycket bättre chans att få det att täcka och undvika att bli skjuten.

Lär känna huk: Crouch är väldigt användbart, minskar ditt synliga område och låter dig fortfarande röra dig. Det finns till och med en Perk för detta - Skulker - vilket gör dig snabbare när du rör dig krokig.

Använd sprint: Sprintning innebär att du kan röra dig snabbare. Du kan skjuta upp framåtkontrollen eller trycka på sprintknappen för att göra detta. Det finns ett menyalternativ för "alltid sprint" också - men använd det här med försiktighet - det betyder ibland att du inte kan sluta så exakt som du vill och du kan sluta stöta på din fiende av misstag - men det är ett bra alternativ när du använder en hagelgevär - som du kan sprint och spraya. Det finns också en Perk som gör dig snabbare. Använd den.

Gå till din pistol: MW11 - eller M1911 - är en fantastisk sidvapen och det kommer att ta ner människor lika lätt som ett gevär när du är på nära håll. Ofta är det snabbare att byta till pistolen än att ladda om ditt primära vapen. Det är bra för kartor som Nuketown när saker blir galna i mitten. Undvik dock ljuddämparen - det sänker räckvidden - men genom Gunsmith kan du öka brandhastigheten och kapaciteten för att göra den mer effektiv.

Använd dina granater: När striderna blir tuffa finns det ofta inte tid att ta en granat, men det är en fantastisk öppningsrörelse: på kartor som Killhouse och Nuketown är det ganska enkelt att lobba granaten från ena änden till den andra och kan snabbt väck din fiende. Se bara till att du inte stöter på din egen granat och se till att öppningsimmuniteten har upphört.

Behärskar den klibbiga granaten: Den klibbiga granaten är fantastisk eftersom den inte studsar eller rullar. Kasta det genom ett fönster, kasta det mot en vägg så ligger det kvar. Det är utmärkt för att rensa prickskyttar från rum eller för att rensa ut personer som gömmer sig bakom lådor.

Behärska scorestreaks: Scorestreaks är riktigt kraftfulla. Du har tre platser att fylla på och dessa kan vara allt från en jägermördardrona till ett VTOL-kanon som i grund och botten är en spelfinish. Vissa är AI-guidade, andra erbjuder manuell kontroll. Rovdjursmissilen måste till exempel styras dit du vill att den ska träffas. Vaktpistolen kan placeras och lämnas och skär ner fienden när de kommer runt ett hörn - men kan också skadas av fiendens eld. För att aktivera landsträckor måste du blanda dig in i fienden och ta några hårbotten.

Ta bort fiendens flygsträckor: Stealthhackaren och VTOL kan verkligen skada ditt lag, men du kan skjuta ner dem. Välj en LMG och lossa i den så skjuter du ner den. Alternativt, om du har Sparrow-skicklighet - med explosiva pilar - kommer ett par träffar från dessa att slå ner flygplan. Naturligtvis finns det FHJ-18 som kommer att låsa på och avsluta den resultattavlan ganska snabbt.

Ta kampen mot fienden: I spel som Frontline och Team Deathmatch, ta kampen till fienden. Att hänga tillbaka kan innebära att du är ute och inte gör något medan dina lagkamrater är låsta i strid. Hitta de strategiska punkterna på kartorna och dominera dem, fäst din fiende.

Bli lustig med rök: Rökgranater är faktiskt mycket användbara. Om fienden har fäst dig - uppenbarligen - men om det finns prickskytt i en byggnad kan du inte komma förbi, röka ut rummet genom att lobba den granaten genom fönstret. Eller släpp rök för att ge dig täckning medan du drar dig tillbaka från oövervinnlig respawned fiende. Det är också väldigt användbart i Dominans när du tar en plats - så att fienden inte kan se dig.

Välj belastningen för kartan och laget: Flerspelarkartorna uppmuntrar en rad olika spelstilar. Crossfire har till exempel många platser för krypskyttar, medan Nuketown inte gör det. Variera din belastning så att den passar kartan och laget: om du har fem spelare med prickskyttegevär på Nuketown kan du kämpa eller bara bli uttråkad. Var beredd att byta för att maximera lagprestanda.

Topptips för kapad: Om du spelar på den kapade kartan (båten) finns det en hemlig passage genom båten som tar dig från ena änden till den andra. Detta kan föra dig bakom fienden så att du kan jämna ut poängen. Gå bara in i stugan och leta efter hålet i golvet.

Battle royale känns som ett helt annat spel i Call of Duty: Mobile. Du får inte börja med din föredragna belastning, du kan inte bara återuppta viljan och du har ett mycket större spelområde - och det är ett mycket mer taktiskt spel än kampen mot multiplayer. Även användargränssnittet är lite annorlunda, även om tillägget av Alcatraz ger ett mindre spelområde som mer som multiplayer.

Byt till FPV: Om du spelar mycket flerspelarläge och är van vid förstapersonsvyn kan du växla till den vyn med ett tryck, snarare än tredjepersonsvyn.

Välj var du tappar försiktigt: Den isolerade kartan är ganska väl laddad med både fordon och vapen, men om du hamnar i ett bebyggt område är det mer troligt att du kommer direkt i kontakt, där den första personen som får ett vapen jagar ni alla ner. Gå lite mer avlägsen och du är mer benägna att överleva under de första tio minuterna. Alcatraz har många höjdpunkter och det finns ofta prickskyttegevär där så att du enkelt kan dominera.

Arbeta som ett team - eller inte: Teamarbete får drömmen att fungera. Släpp med ditt lag, flytta med ditt lag, slåss med ditt lag så vinner du enkelt. Men om dina lagkamrater är fast beslutna att komma i kontakt och dö omedelbart, kanske du vill gå ensam för att överleva. Battle royale handlar om överlevnad - om du bara vill döda, spela istället multiplayer.

Återuppliva dina lagkamrater: Det finns väckelseflyg som kommer att släppa tillbaka dig i spelet, men det är bättre om du kan bli återupplivad av en lagkamrat. Kom ihåg att om en lagkamrat är i kontakt med fienden kommer de att ignorera dig tills det är klart - så kryp inte bara rakt över till dem. Kom nära, men var beredd att vänta på att bli återupplivad om du kan. Att tappa rök kan ge dig täckning medan du återupplivar någon.

Oroa dig inte, du har en vingsuit: Eftersom du bär vingsuit, spelar det ingen roll om du hoppar ut ur en helikopter eller från toppen av ett torn, eftersom du kommer att överleva. Använd det till din fördel. Du kan vingsuit direkt ovanpå någon och poppa dem med ditt hagelgevär om du inte har räckvidd för att engagera dig från toppen av ett berg. Det är väldigt kul.

Håll koll på kartan och leta efter fotavtryck: Att veta var fienden är är halva kampen i Battle Royale. Se på kartan för fotspår om du är en spejder, håll öronen öppna och du vet var de är innan de vet att du är där. Det är vägen till seger.

Slå på däcket: Till skillnad från multiplayer där att slå på däcket betyder att dö i smutsen, i Battle Royale kan du gömma dig och vänta tills din fiende är inom räckhåll innan du engagerar dem. Det funkar verkligen.

Titta på din ammunition: Det finns massor av olika vapen, men du kan skölja igenom din ammunition riktigt snabbt. Håll koll på hur mycket du har, se till att du inte plockar upp saker du inte behöver och se till att ditt andra vapen är användbart.

Skriva av Chris Hall.