(Pocket-lint) - HBO är på väg med en ny TV-serie baserad på det populära spelet The Last of Us, och naturligtvis missar inte spelutvecklingsföretaget Naughty Dog detta tillfälle att berätta om en tredje del.

Neil Druckmann, medordförande för Naughty Dog och skapare av The Last of Us, som han var med och utvecklade till den kommande HBO-serien, har sagt till The Hollywood Reporter att "det finns mer historia att berätta". Han ville inte officiellt avslöja om en tredje del av The Last of Us är för usre kommande, men det läser verkligen som en retelse och räknas som en av bara två gånger Naughty Dog har antytt att det kan bli en uppföljare till 2020 års The Last of Us Part 2. År 2021 sa Druckmann att han skrivit ett utkast till en berättelse som "vi inte gör" men att han fortfarande hoppades att den skulle "se dagens ljus". Han beskrev den som en utforskning av vad som händer efter del två.

I ett blogginlägg som delades den 4 januari avslöjade Naughty Dog också nya konceptbilder för The Last of Us kommande flerspelarspel och lovade att fler detaljer skulle komma i år, som markerar tioårsdagen av originalspelet. Hela serien har sålt mer än 37 miljoner exemplar globalt i december 2022.



När det gäller den nya HBO-serien, som också heter The Last of Us, kommer den att sändas den 15 januari och har Pedro Pascal som Joel och Bella Ramsey som Ellie i huvudrollerna.

Du kan se seriens trailer nedan.

