Under det senaste decenniet har den japanska utvecklaren FromSoftware helt och hållet omstrukturerat vad vi förväntar oss av stridsfokuserade rollspel tack vare Dark Souls-spelen.

Dess längre serie är dock egentligen Armored Core, ett mechkampspel som företaget har gjort i flera år, även om ingen titel har dykt upp sedan PS3 och Xbox 360. Nu är det tillbaka - ta reda på allt du bör veta om Armored Core VI nedan.

Armored Core 6: Trailer

FromSoftware debuterade Armored Core 6 på The Game Awards 2022 med en stilren trailer som du kan se nedan.

Den är ganska stämningsfull och innehåller inget spelande, men sätter verkligen stämningen och etablerar vad spelet handlar om för de som inte vet - stora robotar.

Armored Core 6: Utgivningsdatum

Debuttrailern för Fires of Rubicon avslutas med en konkret information, och det är en riktigt stor information - spelet kommer att släppas 2023.

Det finns inget mer exakt än så att gå på, och vi skulle anta att det siktar på slutet av året, men det är ändå väldigt uppmuntrande.

Med tanke på att vi förväntar oss att något större Elden Ring DLC kommer att anlända förmodligen i mitten av 2023, skulle det vara vettigt att ha Armored Core uppradat för att avsluta året för FromSoftware.

Armored Core 6: Plattformar

Fires of Rubicon har varit under utveckling under en lång tid enligt branschryktena, och detta stöds faktiskt en aning av dess tillkännagivna plattformar.

Spelet kommer inte bara att släppas till PlayStation 5 och Xbox Series X/S, utan även till PS4 och Xbox One, precis som Elden Ring före det. Huruvida detta kommer att innebära någon kompromiss i omfattning är omöjligt att bedöma i detta skede.

Det kommer naturligtvis också att finnas en PC-version(du kan nu önska det på Steam), men inget på Switch.

Armored Core 6: Berättelse

Beroende på vem du pratar med har berättande kanske inte alltid varit centralt i Armored Core-serien, som länge varit uppdragsbaserad.

Det kommer inte att förändras med Fires of Rubicon, även om berättelsen kan få mycket större betydelse. Från det första pressmeddelandet vet vi att spelet kommer att centreras på planeten Rubicon 3, där ett värdefullt nytt ämne har fått ett proxykrig mellan företag och skördare att blossa upp.

Vi kommer tydligen att infiltrera planeten som legosoldat och hamna mitt i konflikten och försöka ta oss fram.

Huruvida vi kommer att ha kontroll över berättelsens utfall, eller om det kan finnas viktiga beslut som vi kan fatta, är helt oklart i det här skedet.

Vi vet dock att det är lite av en historisk nollställning - det kommer inte att finnas några kopplingar till tidigare Armored Core-spel för dig att oroa dig för.

Armored Core 6: Gameplay

Armored Core har funnits så länge att dess gameplay följaktligen har utvecklats ganska mycket genom konsolgenerationer och över ett dussintal spel.

Detta kan kallas Armored Core 6, men det är en ganska stor förenkling av spelens utgivningstidlinje. Efter en stor intervju med FromSoftware av IGN vet vi ändå några klara saker.

Detta kommer att bli ett mech combat-spel där du får anpassa varje komponent i din robot till dina exakta specifikationer.

Du kanske vill ha snabbare rörelsehastighet, så välj en viss typ av benalternativ, men offrar hur mycket du kan flyga och boosta som ett resultat.

Du kan välja extrem eldkraft med axelkanoner, men acceptera att det gör dig långsammare - det finns massor av den här typen av beslut att fatta, lite som att anpassa ett vapen i Modern Warfare 2.

Striderna kan vara riktigt snabba, men kommer tydligen inte att bli Soulsborne-liknande, eftersom FromSoftware vet att det inte är där serien började.

Däremot kommer det tydligen att finnas en hållningsmekanik som kan öppna upp fiender för kritiska träffar, vilket är en utveckling för Armored Core.

Trots den suveräna framgången med Elden Rings struktur med öppen värld kommer spelet också att hålla sig till en uppdragsbaserad struktur.

Tydligen kommer saker och ting också att ha ett tungt fokus på singleplayer, även om det definitivt kommer att finnas ett versus-läge för multiplayer som vi kommer att få höra mer om vid ett senare tillfälle.

Teamet säger också att bossstrider kommer att vara en stor del av spelet och testa spelarens skicklighet och beslutsamhet.