(Pocket-lint) - Remedy överraskade oss alla i slutet av 2022 när de meddelade att de arbetar på en uppföljare till Control, deras populära paranormala skjutspel från några år tidigare.

För att vara tydlig var överraskningen inte att något var på gång, utan helt enkelt att Remedy skulle göra sitt tillkännagivande på ett så lågmäld sätt. Vi kan inte vänta på Control 2 - hitta allt vi har hittat om spelet här.

Control 2 tillkännagivande

Remedy dök upp den 11 november 2022 med nyheten att de arbetar med Control 2, i form av ett tillkännagivande om spelets publicerings- och utvecklingsstruktur.

Vi har tecknat ett avtal med 505 Games för att tillsammans utveckla och publicera Control 2, en uppföljare till Control. Läs tillkännagivandet: https://t.co/UD1iFHvCeH



Detta är ett mycket spännande ögonblick för oss! Mikael Kasurinen, Game Director för serien, berättar mer: https://t.co/KJCHIWgBlU pic.twitter.com/TuTEMr1tjv- Remedy Entertainment (@remedygames) 11 november 2022

Det är ungefär en så teknisk anledning att tillkännage ett spel som vi någonsin har sett, men det tar inte bort det spännande faktum att spelet nu är bekräftat och officiellt.

Datum för utgivning av Control 2

Meddelandet om Control 2:s utveckling innehåller inga hårda detaljer om tidsplanen för dess lansering, men Remedys eget korta uttalande i frågan innehåller en antydan.

Mikael Kasurinen, game director för Control-franchisen, nämner att "det kommer att ta ett tag" att göra spelet, och att det fortfarande är "tidiga dagar" för projektet samtidigt som han diskuterar hur spännande spelet ser ut i detta mycket tidiga skede.

Det är din signal att anta att Control 2 kommer att ta flera år att komma fram - vi skulle kunna tänka oss att det är tänkt att släppas tidigast i slutet av 2025 i det här skedet, men ett senare datum kan mycket väl vara möjligt. Det här kan ta ett tag att komma fram, gott folk.

Plattformar för Control 2

Meddelandet om utvecklingen av Control 2 var faktiskt ganska kategoriskt när det gäller spelets plattformar - det bekräftas att Control 2 görs för PC, PlayStation 5 och Xbox Series X/S.

Det innebär att det föga förvånande endast är ett spel för den nuvarande generationen, utan någon utveckling för Xbox One eller PS4.

Det är mycket logiskt med tanke på hur visuellt imponerande det första spelet var på äldre hårdvara - förvänta dig att Control 2 kommer att tänja på de visuella gränserna.

Trailer till Control 2

Det har ännu inte kommit någon trailer för Control 2, eller ens en skärmdump i spelet, vilket gör det tydligt hur tidigt spelet befinner sig i sin utvecklingsprocess.

Så snart detta ändras och någon trailer debuterar kommer vi att uppdatera den här artikeln med en inbäddad video.

Control 2 berättelse

Här är din varning - från och med nu finns det spoilers för det första spelet!

Det första Control berättade en snirklig och läskig historia om Jesse Faden, spelarkaraktären. Hon anländer till den centrala knutpunkten för Federal Bureau of Control, en amerikansk byrå som undersöker paranormala händelser.

Jesse finner FBC i ett konstigt uppskjutet tillstånd, invaderat av något som hon kallar Hiss, en kraft som kan besätta människor och ställa till det i deras huvuden.

Det är en galen historia som berättas under spelets gång, där saker och ting eskalerar alltmer in i det övernaturliga och Jesse får mer och mer galna krafter under spelets gång.

Control slutar med att Jesse tar sin plats som FBC:s direktör med Hiss fortfarande en levande fråga. Spelets DLC efter lanseringen, AWE, förändrade dock allting.

Det återinförde Alan Wake, från Remedys andra action-skräckfranchise, och knöt ihop de två universumen. Eftersom Alan Wake 2 också är under utveckling och förväntas komma ut tidigare undrar vi om Remedy bygger upp en gemensam berättelse för de två uppföljare de har planerat.

Vi har ännu inga detaljer eller indikationer på hur berättelsen i Control 2 kommer att se ut, men en närmare koppling till Alan Wake verkar mycket trolig.

Spelupplevelse av Control 2

Återigen är allt vi kan göra för att få en uppskattning av Control 2:s gameplay att titta på det första spelet - detta börjar som en enkel tredjepersonsshooter men blir snabbt vildare.

Du börjar samla krafter, från förmågan att flytta föremål med dina tankar och kasta dem på fiender till att så småningom bokstavligen kunna flyga runt på nivåerna.

Det är en briljant blandning av skytte med fysikbaserade krafter och flyter riktigt bra. Vi antar att Control 2 kommer att bygga vidare på detta för en ännu mer actionfylld uppsättning spelalternativ.

