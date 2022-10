Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - The Witcher har blivit ett ganska stort universum inom spelvärlden, och den enorma framgången med The Witcher 3: Wild Hunt har skapat oceaner av goodwill och förväntan på fler spel i serien.

CD Projekt Red meddelade för ett tag sedan att de arbetar på nästa stora Witcher-spel, men en nyare nyhet är att de också övervakar en remake av det ursprungliga Witcher-spelet. Här är alla detaljer du behöver veta om The Witcher Remake.

Meddelande om The Witcher Remake

CD Projekt Red tillkännager sina projekt på olika sätt, från traditionella flashiga trailers till enkla omnämnanden i vinstsamtal, och man presenterade The Witcher Remake på ett ganska diskret sätt.

Ett enkelt blogginlägg som bekräftade att spelet görs om laddades upp i slutet av oktober 2022, vilket länkas till genom tweeten nedan.

Vi är glada att kunna avslöja att vi tillsammans med @Fools_Theory arbetar på att göra en remake av The Witcher med hjälp av Unreal Engine 5 (kodnamn: Canis Majoris)!



Vi vill göra det här på rätt sätt, så ha tålamod - det kommer att ta ett tag innan vi kan dela med oss av fler detaljer.

https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP- The Witcher (@witchergame) 26 oktober 2022

Det bekräftar att spelet görs från grunden av den polska utvecklingsstudion Fool's Theory, och inte så mycket mer än så.

Utgivningsdatum för The Witcher Remake

Som du kan se i tillkännagivandet Tweet ber CD Projekt Red redan om tålamod med The Witcher Remake, eftersom det fortfarande bara är väldigt tidigt i utvecklingsprocessen och det därför kommer att dröja flera år innan det släpps.

Med tanke på att The Witcher 4 ligger så långt borta är tålamod något som seriens fans redan är vana vid, så det borde komma som en självklarhet. Ändå verkar det troligt att vi inte riktigt kan hoppas på att The Witcher Remake ska komma ut någon gång före 2025 i det här skedet.

Så snart vi får fram någon konkret information på denna front kommer vi att uppdatera det här avsnittet för att återspegla den.

Plattformar för The Witcher Remake

Meddelandet om The Witcher Remake innehöll ingen information om vilka plattformar det planeras för i detta skede, men det bekräftar att spelet byggs på Unreal Engine 5, precis som The Witcher 4.

Detta borde ge några enormt imponerande grafiska funktioner som egentligen bara är tillämpliga på den nuvarande generationens konsoler och datorer, så vi skulle bli förvånade om det kom ut till PS4 eller Xbox One. När det kommer ut kommer dessa konsoler att vara riktigt gamla, så vi tror att du kan räkna med att remaken blir en upplevelse i den nya generationen.

Vid den tidpunkten kan Nintendo ha en ny konsol på marknaden och uppdateringar för mitten av generationen kan ha kommit ut för PlayStation 5 och Xbox Series X/S, så vem vet egentligen vad vi kommer att titta på?

Historien om The Witcher Remake

Med tanke på att spelet byggs om helt och hållet är utrymmet för att berättelsen ska förändras naturligtvis ganska stort, men vi kan ändå göra några ganska tydliga antaganden baserat på hur saker och ting utspelade sig i det första Witcher-spelet.

Vi kommer dock inte att gå in på alltför många detaljer eftersom vi vet att betydligt färre människor har spelat det än megahiten Witcher 3 - oroa dig inte!

The Witcher har den hårda rösten Geralt i huvudrollen och utspelar sig i perioden efter Andrzej Sapkowskis böcker, för att ge Fool's Theory, lite narrativ frihet.

Det berättar en något enklare historia än The Witcher 2 eller 3, som utspelar sig i och runt staden Vizima. Geralt drabbas av minnesförlust, något som Triss Merigold och andra allierade försöker hjälpa honom att åtgärda, samtidigt som en konflikt rasar mellan religiösa fanatiker och elviga frihetskämpar i området.

Saker och ting är förutsägbart grymma och det finns gott om moraliskt dunkla uppdrag att följa, i en värld som är mycket snävare och mindre än de efterföljande när det gäller omfång.

Spelet leder föga förvånande direkt in i händelserna i The Witcher 2, som flyter in i The Witcher 3, så det är en ganska naturlig passform för dem som vill se en tidigare del av Geralts historia.

Spelet i The Witcher Remake

Det ursprungliga Witcher-spelet är en ganska klumpig historia i jämförelse med de spel som följde efter det - det styrs otympligt och produktionsvärdena är vilt lägre än i dess uppföljare.

Med det sagt finns det fortfarande några uppenbara gemensamma element som gör det till en diamant i det grova. Du styr fortfarande Geralt när han rör sig runt i världen i tredje person (ett isometriskt kameraläge fanns tillgängligt, men vi förväntar oss att det har tagits bort), pratar med människor och samlar in uppdrag och information.

Detta utforskande varvas med strider med svärd och magi där du sveper runt dina fiender och skär dem i bitar och använder Witcher-tecken för att fånga eller skada dem som du vill.

Striderna var en svag punkt i originalet, men förbättrades enormt när The Witcher 3:s stora patchar hade applicerats, och vi kan tänka oss att saker och ting bara blir bättre när remaken är klar.

En fråga som vi är intresserade av är om det kommer att ha samma spelsystem som The Witcher 4, som också är på gång, eller om det kommer att vara distinkt och ett eget djur - det finns fördelar med antingen konsekvens eller mångfald på den här fronten, skulle vi tro.

Det finns massor av sätt som spelet skulle kunna moderniseras på, från att bredda världen och göra saker och ting större till att minska behovet av laddningstider och hinder. Förhoppningsvis kommer även dess enormt föråldrade inställning till romanser och kvinnor att bli överspelad.

