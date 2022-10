Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Ibland räcker det med en debuttrailer och en bra bakgrund från spelets utvecklingsteam för att få dig att verkligen lyssna, och det är precis vad som har hänt med The Finals.

Det är ett kommande free-to-play-shooter som kommer att ta förstörbara miljöer till helt nya nivåer, och vi har alla detaljer du behöver veta om det, precis här.

Trailern för finalen

The Finals debuterade med en riktigt imponerande, om än väldigt kort, trailer år 2022, och du kan se den nedan.

Den innehåller en ganska överväldigande serie av spelglimtar, så trots att den är ganska kort finns det mycket att smälta från den.

Utgivningsdatum för The Finals

Vi har ännu inget releasedatum av något slag för The Finals - den första trailern är dock märkt som "Pre-alpha".

Det betyder att spelet fortfarande borde vara långt ifrån att släppas, hur snygg grafiken än ser ut i det här skedet, med en beta är en mer typisk tidpunkt för att visa upp tidig gameplay.

Du kan dock registrera dig för att delta i en pågående serie av speltester på Steam om du är PC-spelare och vill få en glimt av hur The Finals ser ut i dagsläget.

På det hela taget skulle vi bli mycket förvånade om The Finals släpptes fullt ut någon gång före slutet av 2023, men man vet aldrig riktigt hur snabbt eller långsamt utvecklingen av ett visst projekt kommer att gå framåt.

Plattformar för The Finals

The Finals har tillkännagivits för PC och konsoler, även om det inte har specificerats vilka konsoler ännu.

Baserat på förstörelsen och den grafiska trovärdigheten som visas i trailern tror vi dock att det är ganska säkert att The Finals inte kommer att hamna på PlayStation 4, Xbox One eller Nintendo Switch, eftersom det sannolikt helt enkelt är för krävande för den äldre hårdvaran.

Om du spelar på en PlayStation 5 eller Xbox Series X/S bör du dock vara säker.

Spelet i finalen

The Finals är ett multiplayer-shooter som spelas i stora arenor med nästan oöverträffade nivåer av förstörelse som erbjuds spelarna. Du spelar i grupper om tre, med fyra grupper som tävlar i varje match.

Ett team av före detta Dice-utvecklare tar tillbaka det som spelarna älskade med Battlefield-iterationer som Bad Company 2. De låter dig fullständigt förstöra byggnader och områden med sprängämnen, vilket förändrar slagfältet och ger en enorm taktisk flexibilitet.

Det här är dock inte en pojkvänlig krigssimulator. The Finals utspelar sig i en satirisk framtid där du tävlar i ett stort spelprogram och slåss mot andra grupper för att ta byte och sätta det i bank på bestämda platser.

Du har tillgång till moderna vapen som maskinpistoler och raketkastare, samt klassiska alternativ som katanas för mer närstrid, men du kan också välja olika karaktärer för olika tillvägagångssätt. I trailern visas en skumgummipistol som används för att skapa skydd och nya rutter, så det kan helt klart bli trevligt science fiction-aktigt.

Varje "body build" kommer att ha olika attribut för att kunna spela på olika sätt, vilket låter spännande.

Allteftersom du vinner framgång säger Embark att du kommer att locka till dig sponsorer och nya anpassningsalternativ för att göra din fighter riktigt unik, något som är bekant för fans av racingspel, och vi älskar hur det skulle kunna påverka ditt val av kosmetika i spelet.

Varje arena kommer tydligen också att baseras på en ikonisk plats, så det kan kännas som om du spränger ett flott arrondissement i Paris eller någon annan glamourös plats när du spelar också.

Det finns dock fortfarande en hel del saker som vi inte vet om The Finals, bland annat om det kommer att finnas respawn-mekanik för att få dig tillbaka in i spelen, och faktiskt hur stor varje karta kommer att vara, så vi ser fram emot att få veta mer under de kommande månaderna.

