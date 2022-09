Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Originalspelet Alone in the Dark är en klassiker inom skräckspel, där du utforskar en herrgård i Louisiana och spelar med ditt sinne, men det är också 30 år gammalt.

Det kanske är svårt för vissa läsare att tro, men det gör det mindre överraskande att vi nu får ett nytt Alone in the Dark-spel, med samma namn. Här är alla de viktigaste detaljerna.

-

Det finns ännu inget releasedatum för Alone in the Dark - dess tillkännagivande kom inte med något datum bifogat.

Vi antar att det betyder att spelet tidigast kan komma ut på marknaden i slutet av 2023, men det är också möjligt att det är längre bort än så.

Det har hittills bara funnits en trailer för Alone in Dark - du kan se den nedan.

Den visar upp några glimtar av gameplay, vilket är välkommet för en avslöjande trailer. Du kan se ett par olika spelbara karaktärer samt en rad fiender och vapen.

Alone in the Dark-rebooten har bekräftats för PlayStation 5, Xbox Series X/S och PC, så det kommer inte att komma till äldre generationer av hårdvara om inget förändras på den fronten.

Originalet Alone in the Dark utspelade sig i en herrgård i Louisiana som heter Decerto, och av trailern ovan och den information som släppts hittills är det tydligt att vi kommer att återvända till samma vidsträckta hus igen, eller åtminstone ett hus med samma namn.

Vi vet att du kommer att kunna spela som två olika karaktärer i spelet, och THQ:s formulering får det att låta som att du kommer att välja mellan dem snarare än att byta från den ena till den andra: "Spela som antingen Edward Carnby eller Emily Hartwood".

Av trailern att döma ser det ut som om åtminstone Edward Carnby kan hemsökas av en ung flicka (om hon inte faktiskt är där och pratar med honom), och det är tydligt att det kommer att bli mycket kusligt och depraverat när Decertos mysterier långsamt rullas upp.

Hur som helst låter det som att det kommer att finnas gott om återspelningsvärde av att kunna uppleva handlingen genom ögonen på var och en av de två karaktärerna, som tydligen kommer att interagera med varandra oavsett vilken av dem du spelar.

Originalspelet Alone in the Dark, från början av 3D-spelens dagar, är en långsam och trög sak som ändå blir trevligt och läskigt med några riktigt snygga och minnesvärda knep i rockärmen.

Det ser ut från de bilder vi har sett som att det nya spelet kommer att vara lite mer i linje med en modern Resident Evil-titel, med massor av skottlossning att göra och några vapen att utforska medan du gör det.

Du kan se flera fiender i trailern också, från ett skelett till ett läskigt litet reptilkrypande monster, så vi antar att det finns en hel del monster att möta och antingen besegra eller fly från.

Vi får också en snabb titt på en hel del miljöer, inklusive ett större stadsområde, så vi skulle säga att du säkert kan satsa på många olika områden att utforska och en fin visuell variation när du rör dig genom spelet.

Vad är Nvidia Advanced Optimus och hur kan det spara batteriet i din bärbara dator? Förbi Pocket-lint International Promotion · 10 Maj 2022 Den här geniala lilla lösningen från Nvidia kan ha en mycket stor inverkan på din bärbara dator för spel.

Skriva av Max Freeman-Mills.