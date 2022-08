Nytt South Park-spel på gång, utvecklat internt och i 3D

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - THQ Nordic tillkännagav ett nytt South Park-spel under sin livestream i helgen, men det finns få detaljer ännu.

Spelet, som utvecklas av South Park Digital Studios, presenterades i slutet av evenemanget med bara utvecklarens logotyp och en kort röst.

-

Det är ännu inte känt om det blir en rollspelsuppföljare till The Stick of Truth och The Fractured but Whole, även om VGC rapporterar att det blir en 3D-titel istället för att använda platta karaktärer som i den animerade tv-serien.

Båda de förstnämnda spelen utvecklades utanför Ubisofts egen regi, där det första ursprungligen var planerat att släppas av THQ innan det gick i konkurs.

Nu tar det företag som återuppstod i dess aska på sig publiceringsuppgifterna för den senaste utgåvan.

Om du vill hinna med de många tv-serierna innan det nya South Park-spelet dyker upp har Paramount+ hela den tidigare katalogen tillgänglig för streamning. Det finns också ett antal nya filmer som görs för plattformen.

THQ Nordic använde också sitt showcase-event för att tillkännage en omstart av Alone in the Dark - stealth-skräckserien som föregick Resident Evil. Dessutom visades gameplaybilder av AEW: Fight Forever, det nya brottningsspelet från Yuke's som är baserat på WWE:s rivaliserande organisation All-Elite Wrestling.

Skriva av Rik Henderson.