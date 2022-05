Tips för proffsspelare för att spela på bästa sätt

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Spel är en stor affärsverksamhet. Mobilspel beräknas vara värt cirka 93,2 miljarder dollar (73,7 miljarder pund) bara under 2021, konsolspel 50,4 miljarder dollar och PC-spel sägs ha dragit in cirka 36,7 miljarder dollar under förra året.

Det är 180,3 miljarder dollar bara under 2021. Och det ökar. Det är inte längre en nischad sysselsättning som tonårspojkar njuter av i sina sovrum - oavsett vad vissa vill få dig att tro. Det är den mest lönsamma underhållningsbranschen som finns och dess ränder når nästan alla. Till och med de som påstår sig inte vara intresserade av spel kan prova på att spela Candy Crush på sin smartphone eller Wordle på en arbetsdator.

Vi befinner oss också i en tid då spelarnas skicklighet inte längre är begränsad till ett högpresterande bord på en arkadmaskin i en kebabbutik. De kan inte bara skryta online inför vänner och fiender i flerspelarstrider, utan de har också möjlighet att använda sina färdigheter på en professionell scen i eSportsvärlden.

Proffslag för spel som CS:GO, Valorant och Fortnite börjar bli välkända namn efter år av tillväxt för sporten, medan professionella fotbollslag till och med har bildat sina egna eSport-trupper för att ta sig an de bästa i FIFA. Det finns stora pengar att tjäna på proffsnivåerna också.

Men när insatserna ökar, ökar också pressen. Och det är där personer som Edgar Chekera kommer in i bilden. Som chef för prestanda på Guild Esports ser han till de professionella spelarnas psykologiska välbefinnande och tränar dem i att klara av den stress som tävlingsspelandet innebär.

Vi pratade med honom för Pocket-lint Podcast och han var vänlig nog att ge oss några tips om vad en spelare kan göra utanför träning på själva spelet för att öka sina chanser att lyckas - oavsett om det är professionellt eller helt enkelt hemma när man spelar på en konsol. Förhoppningsvis kan dessa hjälpa dig också om du tar ditt spelande på allvar.

"Utbrändhet är ett riktigt stort problem med e-sport eftersom man kan spela i timmar i sträck", berättade Chekera för oss. "Så det är viktigt att införa strategier för egenvård.

"Få folk att förstå vad det är de gillar att göra utanför spelandet. Det brukar man också göra inom traditionell idrott, som att få någon att förstå att man inte bara är en utövare - det finns också saker utanför utövandet som man gör bra och som man tycker om.

"Jag försöker också hjälpa spelarna att förstå [frågor som] 'vem är du?', 'vad värdesätter du?', 'vad betyder något för dig?'. Det kan vara familj, vänner, konst, konst och att vara kreativ."

Även om stigmatiseringen av e-sport är att det är en ohälsosam sysselsättning, kräver det faktiskt motsatsen för att spela på bästa sätt.

"Jag säger till spelarna att de ska fråga sig själva "hur mycket sömn känner du att du behöver?" och att de ska titta på näring", förklarade han. "Näringen kommer att vara viktig. Om du äter dåligt kommer du lätt att känna dig utbränd, dina mentala resurser kommer att utplånas.

"[Det är också viktigt att] införa styrkekonditioneringsövningar, även om det bara är att gå runt lite och få lungorna att pumpa."

"Jag tror att alla som går in i någon form av högtrycksmiljö behöver lära sig att vara lite mer självmedvetna", tillägger Chekera. "[För det] trycker jag verkligen på användningen av reflektioner.

"En strukturerad reflektionspraktik kan bestå av enkla frågor och ett steg: "Vad gick bra i dag?", "Vad gick inte så bra?" och sedan göra en handlingsplan.

"Jag tror att det sista är det svåraste för människor att göra, eftersom det är som en färdighet. Vi är vana vid att få höra vad vi ska göra och att gå igenom rutinerna. Men genom att reflektera får man tyglarna lite mer och kan tänka introspektivt och säga: 'Okej, det här är vad jag eventuellt behöver arbeta med. Och det här är de strategier som jag kan använda.""

"Jag tror att det sista tipset är att vara lite mer uppmärksam, vara närvarande i stunden. Ingen tvingar dig att göra detta, du gör det för att du tycker om det.

"Ta verkligen till dig det ögonblick som du befinner dig i, för även om det är en pressad situation är det lite av ett privilegium. Försök bara att njuta av det så mycket du kan."

