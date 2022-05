Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Witcher-sagan har blivit ett tv-kulturellt fenomen, och Netflix tv-version av källböckerna har bara ökat intresset för CD Projekt Reds spelserie om Geralt of Rivia.

The Witcher 3: Wild Hunt kom ut redan 2015 och är, ett par utmärkta expansioner åsido, det sista fullständiga spelet i The Witcher-serien, men vi vet nu att ett nytt är på gång. Ta reda på alla viktiga detaljer här.

CD Projekt Red meddelade att nästa Witcher-spel var på gång i mars 2022, vilket bekräftade ryktena om att man verkligen skulle återvända till den mörka fantasyvärlden efter sitt omfattande försök med science fiction i form av Cyberpunk 2077.

Detta tillkännagivande är dock helt klart ett mycket tidigt tillkännagivande - det är uppenbart från språket att spelet fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av utvecklingen, och utvecklaren ville helt enkelt låta folk veta vad de gav sig in på, snarare än att ge några riktigt konkreta detaljer.

Meddelandet innehåller dock ett par viktiga detaljer, bland annat att spelet kommer att byggas på Epics Unreal Engine 5, snarare än CD Projekts egen motor som de flesta av deras spel historiskt sett. Detta är en stor förändring men kan vara en smart reaktion på de enorma tekniska problem som Cyberpunk drabbades av vid lanseringen.

Det finns dock ingen tidslinje för ett lanseringsdatum eller ens ett fönster - spelet är fortfarande långt borta, även om det avslutade konceptfasen och övergick till förproduktion i maj 2022, enligt utvecklarna.

Detta innebär dock fortfarande att vi realistiskt sett är minst två eller tre år från något slags releasefönster, så räkna inte med att spela The Witcher 4 någon gång före slutet av 2024.

Naturligtvis kallar vi spelet "The Witcher 4" för närvarande eftersom det är det fjärde huvudspelet i serien, men vi vet faktiskt inte vad spelet kommer att heta. Efter det första spelet hade varje Witcher-titel en undertitel (Assassin of Kings respektive The Wild Hunt), så vi kan få en numrerad titel med en ny undertitel.

På samma sätt lämnar tillkännagivandena möjligheten mycket öppen att vi kanske inte får en fullständig uppföljare, utan snarare en andlig fortsättning, med nya karaktärer och kanske platser. Allt hänger i luften, men än så länge har vi ingen aning om vad spelet kommer att heta.

I linje med spekulationerna om spelets titel kan dess berättelse gå i otaliga riktningar. Även om spelen i princip har täckt en stor del av Geralts och Ciris ödesresor, särskilt i The Witcher 3, finns det fortfarande massor av material från böckerna som skulle kunna användas.

För det första är Geralt en långlivad kille, så han skulle lätt kunna få plats med historier i flashback-form, med en yngre synvinkel, medan Ciris äventyr genom olika verkligheter också erbjuder många alternativ.

Teaserbilden visar dock en annan sorts Witcher-medaljong, antingen en katt eller ett lodjur av något slag, så det finns gott om förslag på att vi skulle kunna möta en helt ny huvudperson från en annan, hädanefter okänd Witcher-skola.

Det skulle vara spännande, samtidigt som mängden snö i teaserbilden också antyder att vi kan komma att få en mer vinterlik tid när spelet så småningom dyker upp.

Det finns vissa delar av det kommande spelets faktiska system som vi kan vara ganska säkra på - vi antar att hack-and-slash RPG-striderna kommer att återvända, förhoppningsvis med ett ännu smidigare och mer responsivt stridssystem.

Om du spelar som en Witcher kommer magiska tecken återigen att låta dig kraftfullt ta dig förbi motståndarna, medan vi också hoppas att spelet är ännu en titel med en öppen värld. Övergången till en helt öppen värld var trots allt avslöjande för The Witcher 3.

Grafiskt sett är det nästan garanterat att spelet endast kommer att köras på current-gen-hårdvara, det vill säga PS5, Xbox Series X/S och PC, så vi kan få ett visuellt fantastiskt spel. Om Cyberpunks prestanda nu när dess next-gen-version är ute kan vara en vägledning kan det se riktigt snyggt ut.

