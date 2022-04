Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Äventyrsspelserien Monkey Island kommer att återkomma med det passande namnet Return to Monkey Island som kommer senare i år.

Författaren/regissören av originalet från 1990 The Secret of Monkey Island, Ron Gilbert, sitter återigen i förarsätet med den mångårige samarbetspartnern Dave Grossman. Vi kan förvänta oss en mycket rolig åktur ännu en gång, helt klart.

Rösten till Guybrush Threepwood kommer också att återges av Dominic Armato.

Lite mer vet man om spelet för närvarande, förutom en trailer som du kan se ovan. Spelet kommer att publiceras av Lucasfilm Games och Devolver Digital.

Få otroliga priser på digitala spel som FIFA 22 på Gamivo Förbi Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Denna lysande butik har digitala nycklar till salu för alla de största spelen.

Med undantag för ett par remasters (av The Secret och Monkey Island 2: LeChuck's Revenge), var den sista delen Tales of Monkey Island, producerad av Telltale Games för cirka 13 år sedan.

Den utflykten var i det typiska episodiska Telltale-formatet där nya kapitel släpptes med jämna mellanrum. Det är dock troligt att Return kommer att återgå till en fullständig spelutgåva.

Kanske kommer detta också att se en förnyad passion för en Monkey Island-film, som fanns på korten på Steven Spielbergs Amblin Entertainment i början av 2000-talet, men det blev inte mycket av det. Vi skulle också kunna tänka oss att det skulle bli en framgångsrik Netflix-serie.

Under tiden kommer Return to Monkey Island att dyka upp någon gång under 2022. Plattformsmeddelanden kommer ännu inte att följa.

Skriva av Rik Henderson.