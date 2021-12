Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Av alla spel som ska portas till virtuell verklighet är vi inte säkra på att vi såg detta komma - multiplayer-sensationen Among Us är på väg till VR.

Tillkännagav under de senaste Game Awards för 2021, den nya versionen kommer att träffa PlayStation VR, Oculus, sorry, Meta Quest och SteamVR, även om vi ännu inte har något datum för när versionen släpps.

Den korta trailern visar upp ett av rummen på standardrymdskeppskartan och ger dig en känsla för hur nervöst det kommer att bli hoppat av bedragaren medan du är mitt uppe i en av dina lugnande och enkla uppgifter.

Naturligtvis, i VR kommer det att vara en mer involverad process att hålla ett öga på vem som finns runt dig och vad de håller på med än det vanliga spelets top-down 2D-version av händelser, så det kan vara en genuint oroande upplevelse. Tills du samlas igen för en konferens om vem du ska kasta ut, det vill säga, och det vanliga kaoset spelar in.

Uppgiftslista:

skicka in skanning

tom garba -- vänta vad var det

SKRIKA

överleva i VR

Among Us kommer till VR. https://t.co/7U0OWwEgTE pic.twitter.com/cuUpnuzDzh