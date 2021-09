Nästa generations Cyberpunk 2077 kan släppas i slutet av 2021

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red har avslöjat att det planerar att släppa nästa generations uppgraderingar för Cyberpunk 2077 i slutet av 2021.

Företaget har arbetat med uppdateringar för PlayStation 5 och Xbox Series X ett tag nu, men har nu gett ett fastare måldatum för släppet "sent 2021". Samtidigt som bolaget uppdaterade aktieägarna med den senaste resultatrapporten , fastställde företaget en tidslinje för lansering.

CD Projekt Red har ägnat större delen av året åt att arbeta med patchar och korrigeringar för Cyberpunk 2077 efter en olycklig lansering 2020 . Spelet var i så dåligt skick att det drogs från PlayStation -butiken och tog sex månader att dyka upp igen där .

Utvecklarna känner dock tydligt till de utmaningar som ligger framför och Michał Nowakowski, SVP för affärsutveckling talade under inkomstsamtalet om svårigheterna:

"Målet är att släppa nästa generations version av Cyberpunk 2077 sent i år ... Samtidigt, med tanke på de lärdomar vi har dragit under det senaste året och med hänsyn till att detta projekt fortfarande är under utveckling, vi kan inte med full säkerhet säga att produktionsschemat inte kommer att förändras. "

CD Projekt Red har också avslöjat att över en tredjedel av företaget för närvarande arbetar med den nya genversionen, så det tar helt klart arbetet på allvar.

Adam Kiciński, VD och gemensam VD talade också om vikten av IP och spelets framtid:

"Vi tror starkt på denna IP: s långsiktiga potential. Det är därför vi för närvarande arbetar med den första expansionen för spelet, även om jag inte kan säga något mer om det vid denna tidpunkt."

Uppenbarligen skulle en optimerad version av spelet vara en trevlig sak att ha den här semestern, särskilt om du lyckats få tag på en av de nya konsolerna.