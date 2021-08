A500 Mini är Amiga minikonsol du alltid har velat ha

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Retro Games har meddelat att de följer upp sin minikonsol baserad på C64 med en annan omdefinierad Commodore -maskin: Amiga.

A500 Mini kommer i början av 2022 och kommer att innehålla 25 Amiga -spelklassiker, inklusive Worms, The Chaos Engine (av The Bitmap Brothers) och Simon The Sorceror.

Du kommer också att kunna ladda ytterligare Amiga-spel på minikonsolen med ett USB-minne, med fullt WHDLoad-stöd och flera alternativ.

Spara och återuppta spel görs enklare än någonsin, medan maskinen har emulering av den ursprungliga A500 (OCS), Enhanced Chip Set (ECS) och Advanced Grapgics Architecture (AGA) från den kraftfullare A1200 -modellen.

Förutom den lilla Amiga-inspirerade konsolen får du en 2-knappars mus och 8-knappars precision gamepad.

A500 Mini fungerar också med ett externt USB -PC -tangentbord.

"I den här första miniversionen av A500 har vi skapat det vi tror att spelfans kommer att älska och kommer att se som utvecklingen av minispelskonsoler", säger Paul Andrews, VD för Retro Games.

A500 Mini kommer att prissättas till £ 119,99 i Storbritannien, € 129,99 i Europa och $ 139,99 i USA.

Du kan fortfarande hitta C64 Mini tillgänglig online, ofta för ett fyndpris dessa dagar.

