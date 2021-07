PUBG New State får en historia när lanseringen närmar sig

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Nästa spel som kommer att bli en blockbuster från Krafton är PUBG New State .

Den nya titeln från utgivarna av hit PUBG: Mobile- spelet har retat sin senaste titel under en tid, droppmatande information om vad man kan förvänta sig av det kommande mobilspelet.

Nu finns det en bakgrundshistoria för att konkretisera detaljerna tack vare en novell publicerad av Krafton.

New State utspelar sig 2051, och vi har tidigare hört att åtgärden är centrerad kring en stad som heter Troi. Den fiktiva staden ligger i utkanten av Lansing, Michigan, där handlingen är baserad.

Novellen smärtar en bild av världen som låter bekant: det är typiska dystopiska grejer, men tar upp många samtida rädslor - klimatförändringens inverkan på landskapet (det nämns att det mesta av Florida är under vattnet), medan världen är ny Staten spelar in plågas av nedbrytningen av det normala samhället.

Det finns ledtrådar bakom historien om rädslan som pandemin utlöste, om försörjningsledningar och hur saker börjar kollapsa när dessa system misslyckas. Det nämns också "ett fartyg blockerar en kanal", en nick till den alltid givna Suez-kanalen.

Den faktiska tipppunkten som leder oss in i det universum som spelet upptar är USA: s misslyckande med att betala sina nationella skulder, går i konkurs och allt kollapsar i princip. Det civila samhället imploderar och bryts ner i en serie fraktioner.

Det är vad novellen verkligen fokuserar på, med olika grupper i Michigan som försöker antingen få tillbaka makten eller återställa någon form av ordning. Vi lär oss om Great Lakes Coalition (GLC), Mayhem och New State.

Varje fraktion kämpar mot varandra, alla med olika mål - vissa vill återställa samhället, andra vill starta om samhället, andra vill bara bli rika.

Men tack vare ett olycka lär vi oss att en ny kraft har dykt upp på scenen, en som inte verkar ha de begränsningar som påverkar andra - välutrustade och med ett annat syfte - som verkar vara att driva spelet.

Vi hör av jägare i Troi som bär guldmasker som bara kommer in och torkar ut alla - ställer in scenen för nästa del när vi bygger upp en bild av vad som händer i PUBG New State.

Det finns plats för fler berättelser, liksom sektioner på webbplatsen för fraktioner, förslag på att fraktionslek kan ha en roll i New State när det startar.

Lanseringen har alltid lovats för 2021 och när mer innehåll dyker upp kan vi inte vara långt ifrån att lära oss exakt när vi ska spela den här futuristiska Battle Royale-titeln.