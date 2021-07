Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den franska spelutgivaren Nacon är värd för en onlinekonferens onsdagen den 6 juli 2021.

Det kommer att visa och detaljera flera kommande spel - vissa förväntas snart, några längre ner i linjen - inklusive Vampire The Masquerade Swansong och The Lord of the Rings: Golum.

Så här kan du titta på det, när och vad mer du kan förvänta dig.

Evenemanget streamas online onsdagen den 6 juli 2021. Det startar kl 19.00 CEST.

Här är tiderna för din region:

Västkusten USA: 10:00 PT

Östkusten USA: 13:00 ET

Storbritannien: 18:00 BST

Centraleuropa: 19.00 CEST

Japan: 02:00 JST (7 juli)

Vi hoppas kunna vara värd för evenemanget här på Pocket-lint närmare dess start.

Alternativt kan du titta på det på Nacons Youtube och Twitch- kanaler.

Nacon har meddelat att vi kommer att få en smyga in på ett antal "projekt", inklusive Blood Bowl 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Vampire: The Masquerade - Swansong, Rugby 22 och Test Drive Unlimited Solar Crown.

Eftersom det gör speltillbehör också kommer det att finnas några nya hårdvarutillkännagivanden, medan tre helt nya spel också kommer att avslöjas under presentationen.

Skriva av Rik Henderson.