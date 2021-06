Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - När det presenterades för ett par år sedan såg Playdate ut som ett friskt luft för spelbranschen, med fokus inte på grafisk whizzbangs eller brute-force-bearbetning, och istället skalade saker tillbaka till enkel grafik och betonade det roliga.

Det är ett riktigt spännande perspektiv, men efter att tidigare ha riktats mot ett tidigt 2021-släppdatum har det glidit längre tillbaka i släppschemat utan mycket ord. Nu har dess skapare dykt upp igen för att ge en riktigt stor uppdatering på den tidslinje vi kan förvänta oss.

För det första vet vi nu att Playdate kommer att förbeställas i juli i år och äntligen låter folk faktiskt reservera det före leverans. Det är inte klart ännu när exakt den leveransprocessen kommer att börja, men uppdateringen bekräftade att vi får en veckas varsel innan förbeställningar går live.

Utöver det avslöjades en rad spel, inklusive massor av de 24 som kommer förinstallerade på konsolen när den anländer, plus några fler som är på gång. Det mest spännande är att Lucas Pope, författaren bakom mästerverk som Return of the Obra Dinn och Papers, Please, arbetar på en ny titel för handenheten.

Vi tittade också på ett fodral till konsolen som kommer att finnas i en bunt för att skydda den från repor när den inte används, till 199 $ jämfört med konsolens fristående pris på 179 $. Visades också upp det roliga Playdate Stereo Dock som visas i vår rubrikbild, vilket ger konsolens stereoljud medan den laddas och till och med har pennhållare, men ännu inte har ett fast pris eller släppdatum.

